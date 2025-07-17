Ростехнадзор нашел нарушения в работе нижегородской канатки

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На нижегородской канатной дороге завершён комплекс работ по повышению надёжности и безопасности, проведённый по итогам внеплановой проверки Волжско-Окского управления Ростехнадзора.
Как сообщили в ведомстве, проверка в отношении ООО "Урбантех Сервис" была инициирована после публикаций в СМИ о неисправности механизма открывания и закрывания дверей в одной из кабин.
Специалисты нашли на нижегородской канатке несколько нарушений: так, неисправная кабина не была своевременно выведена из эксплуатации, движение канатной дороги не приостановили, а одно из должностных лиц не имело необходимой аттестации по промышленной безопасности.
По итогам проверки был составлен акт и выдано предписание с установленными сроками устранения нарушений. В отношении юридического и должностного лица возбуждены административные дела по статье 9.1 КоАП РФ.
В эксплуатирующей организации сообщили, что провели ряд мероприятий для повышения надежности переправы. В частности, была отремонтирована кабина с неисправным механизмом и заменён трос. Совместно с производителем оборудования проверены системы открывания и закрывания дверей во всех кабинах. Также были доработаны инструкции по действиям персонала в различных ситуациях. В их разработке приняли участие представители Ростехнадзора.
Напомним, весной на нижегородской канатке провели масштабную модернизацию, в результате которой было вдвое увеличено число кабин.
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