Ростехнадзор нашел нарушения в работе нижегородской канатки Общество

Фото: Мария Орлова

На нижегородской канатной дороге завершён комплекс работ по повышению надёжности и безопасности, проведённый по итогам внеплановой проверки Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Как сообщили в ведомстве, проверка в отношении ООО "Урбантех Сервис" была инициирована после публикаций в СМИ о неисправности механизма открывания и закрывания дверей в одной из кабин.

Специалисты нашли на нижегородской канатке несколько нарушений: так, неисправная кабина не была своевременно выведена из эксплуатации, движение канатной дороги не приостановили, а одно из должностных лиц не имело необходимой аттестации по промышленной безопасности.

По итогам проверки был составлен акт и выдано предписание с установленными сроками устранения нарушений. В отношении юридического и должностного лица возбуждены административные дела по статье 9.1 КоАП РФ.

В эксплуатирующей организации сообщили, что провели ряд мероприятий для повышения надежности переправы. В частности, была отремонтирована кабина с неисправным механизмом и заменён трос. Совместно с производителем оборудования проверены системы открывания и закрывания дверей во всех кабинах. Также были доработаны инструкции по действиям персонала в различных ситуациях. В их разработке приняли участие представители Ростехнадзора.

Напомним, весной на нижегородской канатке провели масштабную модернизацию, в результате которой было вдвое увеличено число кабин.