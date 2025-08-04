Полузащитник Вахо Бедошвили стал новым игроком "Пари НН"

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Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о новом трансфере. Состав нижегородцев пополнил 21-летний Вахо Бедошвили, ранее выступавший за тбилисский "Орби".
Права на футболиста были полностью выкуплены у грузинского клуба. С новым игроком заключен контракт сроком на три года.
Бедошвили является воспитанником "Динамо" из Тбилиси. Свою профессиональную карьеру он начал в составе "Орби", а также имел опыт аренды в клубе "Гареджи".
В чемпионате Грузии – Эровнули лиге – полузащитник провел 18 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Вахо играет на позиции правого вингера. Его отличают высокая скорость, уверенный дриблинг и точный удар с дальней дистанции.
Новый игрок "Пари НН" также выступает за молодежную сборную Грузии.
Бедошвили отметил, что немаловажную роль в его решении присоединиться к "Пари НН" сыграла фигура главного тренера. Он подчеркнул, что знает о том, что Алексей Шпилевский обладает серьезным опытом работы с молодыми игроками и хочет развиваться под его началом.
Ранее состав нижегородцев пополнил ямайский полузащитник Реналдо Сефас.
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