Полузащитник Вахо Бедошвили стал новым игроком "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о новом трансфере. Состав нижегородцев пополнил 21-летний Вахо Бедошвили, ранее выступавший за тбилисский "Орби".

Права на футболиста были полностью выкуплены у грузинского клуба. С новым игроком заключен контракт сроком на три года.

Бедошвили является воспитанником "Динамо" из Тбилиси. Свою профессиональную карьеру он начал в составе "Орби", а также имел опыт аренды в клубе "Гареджи".

В чемпионате Грузии – Эровнули лиге – полузащитник провел 18 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Вахо играет на позиции правого вингера. Его отличают высокая скорость, уверенный дриблинг и точный удар с дальней дистанции.

Новый игрок "Пари НН" также выступает за молодежную сборную Грузии.

Бедошвили отметил, что немаловажную роль в его решении присоединиться к "Пари НН" сыграла фигура главного тренера. Он подчеркнул, что знает о том, что Алексей Шпилевский обладает серьезным опытом работы с молодыми игроками и хочет развиваться под его началом.

Ранее состав нижегородцев пополнил ямайский полузащитник Реналдо Сефас.