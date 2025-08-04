Кремлевский фуникулер закроется на техобслуживание Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Нижегородский фуникулер в Кремле временно прекратит работу 11 и 12 августа, сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

В эти дни будет проводиться плановое техническое обслуживание. Работы необходимы для поддержания безопасной и стабильной эксплуатации фуникулера.

Уже с 13 августа фуникулер возобновит работу в штатном режиме с 10:00 до 21:00.

Напомним, с 1 июля проезд на фуникулере подорожал до 350 рублей за билет в одну сторону. Благодарю этому выручка выросла на 45%, однако снизился пассажиропоток.

Ранее Ростехнадзор выявил нарушения в работе фуникулера. Однако, как оказалось, они не влияют на его безопасность.