Кремлевский фуникулер закроется на техобслуживание

Нижегородский фуникулер в Кремле временно прекратит работу 11 и 12 августа, сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
В эти дни будет проводиться плановое техническое обслуживание. Работы необходимы для поддержания безопасной и стабильной эксплуатации фуникулера.
Уже с 13 августа фуникулер возобновит работу в штатном режиме с 10:00 до 21:00.
Напомним, с 1 июля проезд на фуникулере подорожал до 350 рублей за билет в одну сторону. Благодарю этому выручка выросла на 45%, однако снизился пассажиропоток.
Ранее Ростехнадзор выявил нарушения в работе фуникулера. Однако, как оказалось, они не влияют на его безопасность.
