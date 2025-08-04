Нижегородца осудили на 9 лет за участие в вооруженном украинском формировании Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области осужден на девять лет лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании, действовавшем на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Как установило следствие, в 2015 году мужчина выехал за границу и присоединился к вооруженной группе, подконтрольной запрещенной в России организации "Правый сектор". Участники этой структуры принимали активное участие в боевых действиях против народного ополчения ДНР и ЛНР.

Спустя несколько месяцев пребывания в зоне конфликта мужчина покинул территорию Украины и вернулся в Россию через третьи страны.

В 2023 году сотрудники нижегородского УФСБ установили его причастность к противоправной деятельности. На основании собранных материалов следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый был задержан и до суда находился под стражей.

Нижегородский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

