Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 августа 2025 11:10  [82] Нижегородца осудили на 9 лет за участие в вооруженном украинском формировании
07 августа 2025 10:16  [139] Старейший нижегородский педиатр Владимир Бордей умер в 87 лет
07 августа 2025 09:12  [170] Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами
07 августа 2025 09:01  [142] Падение подростка в заброшенную шахту в Ворсме закончилось проверкой СК
06 августа 2025 19:35  [332] СК заинтересовался сгоревшей заживо женщиной в Нижегородской области
06 августа 2025 19:14  [276] Лотерея с подвохом: жительница Сарова перевела деньги за несуществующий приз
06 августа 2025 18:25  [324] Похищенная в Нижнем Новгороде Зарема Мусаева получила еще 4 года
06 августа 2025 17:40  [261] Двух москвичей осудили за "художества" на нижегородской электричке
06 августа 2025 17:40  [297] 16-летний подросток провалился в заброшенную шахту в Ворсме
06 августа 2025 17:32  [273] Жителя Выксы арестовали за перевод денег лидеру экстремистов
Происшествия

Нижегородца осудили на 9 лет за участие в вооруженном украинском формировании

07 августа 2025 11:10  [82] Происшествия
Нижегородца осудили на 9 лет за участие в вооруженном украинском формировании

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области осужден на девять лет лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании, действовавшем на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону. 

Как установило следствие, в 2015 году мужчина выехал за границу и присоединился к вооруженной группе, подконтрольной запрещенной в России организации "Правый сектор". Участники этой структуры принимали активное участие в боевых действиях против народного ополчения ДНР и ЛНР.

Спустя несколько месяцев пребывания в зоне конфликта мужчина покинул территорию Украины и вернулся в Россию через третьи страны.

В 2023 году сотрудники нижегородского УФСБ установили его причастность к противоправной деятельности. На основании собранных материалов следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый был задержан и до суда находился под стражей.

Нижегородский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде участника запрещенной украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"", признанной нежелательной на территории России. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор ФСБ Экстремизм
Поделиться:
Новости по теме
06 августа 2025 17:32  [273] Жителя Выксы арестовали за перевод денег лидеру экстремистов
04 июля 2025 09:36  [683] Финансирование экстремистов закончилось для нижегородца уголовным делом
30 июня 2025 18:00  [593] Нижегородец оштрафован на 400 000 рублей за донаты экстремистской организации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных