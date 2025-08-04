Семейный навигатор для прогулок с детьми создали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Институт демографического развития"

АНО "Институт демографического развития" запустил карту с маршрутами для прогулок и активного отдыха для нижегородских семей. "Семейный навигатор" включает 32 городские площадки: детские и спортивные зоны, скейт-парки, веревочные маршруты и другие интересные места.

Все локации отобраны по важным критериям: безопасность, благоустройство, круглогодичный доступ. Карту можно отфильтровать по району, возрасту ребенка и даже погоде. Это помогает быстро выбрать, куда пойти с семьей в выходной или вечером после работы.

Навигатор доступен бесплатно на сайте института в разделе "Наши продукты". Карта в формате PDF, работает без интернета, так что ее легко взять с собой в телефон или распечатать.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлёв рассказал, что в подборку включили только благоустроенные и безопасные площадки, где семьям будет комфортно проводить время и формировать полезные привычки.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Семья" и Пятилетия семьи в Нижегородской области.

Напомним, новые меры поддержки семей с детьми действуют в Нижегородской области с 1 июля.

Ранее сообщалось, что региональный штаба по демографической и семейной политике появился в Нижегородской области.