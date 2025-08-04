Семейный навигатор для прогулок с детьми создали в Нижнем Новгороде

Фото:
АНО "Институт демографического развития" запустил карту с маршрутами для прогулок и активного отдыха для нижегородских семей. "Семейный навигатор" включает 32 городские площадки: детские и спортивные зоны, скейт-парки, веревочные маршруты и другие интересные места.
Все локации отобраны по важным критериям: безопасность, благоустройство, круглогодичный доступ. Карту можно отфильтровать по району, возрасту ребенка и даже погоде. Это помогает быстро выбрать, куда пойти с семьей в выходной или вечером после работы.
Навигатор доступен бесплатно на сайте института в разделе "Наши продукты". Карта в формате PDF, работает без интернета, так что ее легко взять с собой в телефон или распечатать.
Директор Института демографического развития Евгений Журавлёв рассказал, что в подборку включили только благоустроенные и безопасные площадки, где семьям будет комфортно проводить время и формировать полезные привычки.
Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Семья" и Пятилетия семьи в Нижегородской области.
Напомним, новые меры поддержки семей с детьми действуют в Нижегородской области с 1 июля.
Ранее сообщалось, что региональный штаба по демографической и семейной политике появился в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+