Общество

Центр лечения желчнокаменной болезни открылся в Нижнем Новгороде

08 августа 2025 11:00  [123] Общество
Центр лечения желчнокаменной болезни открылся в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В нижегородской больнице №7 имени Е.Л. Березова открылся специализированный центр, сосредоточенный на диагностике и хирургическом лечении желчнокаменной болезни и других патологий желчного пузыря и желчевыводящих путей. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Медики отмечают тревожную тенденцию — в регионе растет число пациентов с осложнениями, связанными с заболеваниями желчевыводящей системы. При этом многие из них сталкиваются с трудностями при получении специализированной помощи: не всегда ясно, куда именно обращаться, а маршрутизация между медицинскими учреждениями порой вызывает затруднения.

Новый центр создан для того, чтобы систематизировать оказание помощи таким пациентам и обеспечить их доступ к современной диагностике и хирургическому лечению. Он принимает пациентов по направлениям из поликлиник, а также по переводам из других стационаров.

Врачи центра будут использовать современные малоинвазивные методы лечения, включая операции с минимальным травматическим воздействием и дренирующие вмешательства под контролем ультразвука. Это позволит эффективно лечить как острые, так и хронические формы калькулезного холецистита, а еще устранять механическую желтуху.

Ранее сообщалось, что около 150 млн рублей направили на модернизацию Большемурашкинской ЦРБ за шесть лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
