Последние новости рубрики Общество
09 августа 2025 09:00  [93] Нижегородские школьники все чаще выбирают СПО
09 августа 2025 08:00  [127] Нижегородский детсад №55 капитально отремонтируют
08 августа 2025 20:00  [328] Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде
08 августа 2025 19:34  [272] Для глухих нижегородцев проводят занятия верховой ездой
08 августа 2025 18:49  [298] Туристы усилили интерес к Нижегородской области в бархатный сезон
08 августа 2025 17:49  [291] 81 человек заразился клещевым боррелиозом в Нижегородской области
08 августа 2025 17:41  [310] И.о. ректора НГЛУ Авралев — об изменении правил приема на платное обучение
08 августа 2025 17:31  [259] Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде
08 августа 2025 17:27  [214] В Нижегородской области выберут лучших учителей здоровья
08 августа 2025 17:20  [277] Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Общество

Нижегородский детсад №55 капитально отремонтируют

09 августа 2025 08:00  [127] Общество
Нижегородский детсад №55 капитально отремонтируют

Фото: Кира Мишина

Проект капитального ремонта детского сада №55 на улице Героя Юрия Смирнова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в базе Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). 

Заключение выдало управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 7 августа 2025 года. В тот же день сведения о нем включили в реестр.

Проектную документацию подготовило ООО "Проектное Бюро "Модуль", зарегистрированное в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов в областном центре: на улице Ванеева возле дома №221 и в жилом комплексе "Торпедо". Еще один будет возведен возле деревни Кузнечихи на территории "Север-Север". 

Также выяснилось, что власти подумывают над строительством еще одного садика в Новой Кузнечихе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Детсады капремонт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных