Нижегородский детсад №55 капитально отремонтируют Общество

Фото: Кира Мишина

Проект капитального ремонта детского сада №55 на улице Героя Юрия Смирнова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в базе Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Заключение выдало управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 7 августа 2025 года. В тот же день сведения о нем включили в реестр.

Проектную документацию подготовило ООО "Проектное Бюро "Модуль", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов в областном центре: на улице Ванеева возле дома №221 и в жилом комплексе "Торпедо". Еще один будет возведен возле деревни Кузнечихи на территории "Север-Север".

Также выяснилось, что власти подумывают над строительством еще одного садика в Новой Кузнечихе.