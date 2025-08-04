Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Общество

Как молодежи строить карьеру, обсуждают на конференции в Нижнем Новгороде

08 августа 2025 15:10
Как молодежи строить карьеру, обсуждают на конференции в Нижнем Новгороде

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде стартовала летняя HR-конференция (16+) нового формата "Профразвитие", организованная президентской платформой "Россия – страна возможностей" в партнерстве с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на открытии мероприятия. 

Конференция проходит с 8 по 10 августа на площадке "Купно.Старт". В ней примет участие более 220 участников — от студентов до HR-специалистов. Они обсуждают, как помочь молодежи найти свое место в профессии и построить успешную карьеру.

Открывая конференцию, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что интеграция работодателей и молодых специалистов, которые должны войти в трудовую среду, является приоритетной задачей. Он подчеркнул важность объединения усилий государства, бизнеса и молодых профессионалов для развития предприятий и отраслей в целом. 

Первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов отметил, что ключевая задача проекта - помочь молодым людям найти свое первое рабочее место, устроиться на стажировку.

"В конференции принимают участие более 50 компаний, а также представители ведомств, федеральных и региональных органов власти. Все они собрались в этом зале с амбициями и надеждой сделать так, чтобы молодым людям в нашей стране было легче найти своё первое рабочее место", - сказал он. 

Программа конференции разделена на три тематических блока — "Кварталы", каждый из которых ориентирован на свою аудиторию: работодателей, студентов и участников сообщества проекта. HR-специалисты проходят обучение по адаптации молодежи в компаниях и выстраиванию эффективных стажерских программ. Молодые участники, в свою очередь, составляют карту карьерного роста, учатся выделяться среди соискателей и получают практические знания по составлению резюме и построению портфельной карьеры. 

Также в рамках конференции будут представлены исследования о запросах молодых соискателей, подготовленные президентской платформой совместно с компанией ANCOR.

Отметим, что проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее сообщалось, что более 8 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались господдержкой по профориентации в I полугодии 2025 года.

