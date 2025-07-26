"Мы создаем инфраструктуру будущего": Глеб Никитин — о развитии ИТ в регионе Общество

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области продолжается формирование "инфраструктуры будущего" — региона как одного из ведущих ИТ- и инновационных центров страны. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием 31 июля 2025 года.

Глава региона напомнил, что область уже четвертый год подряд сохраняет за собой третье место в России по разработке программного обеспечения и объёмам экспорта ИКТ-услуг — уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Нижегородские компании охватывают весь цикл создания цифровых продуктов.

По словам Глеба Никитина, регион занимает первое место в стране по эффективности поддержки ИТ-отрасли. Нижний Новгород регулярно становится площадкой для ключевых событий в этой сфере — таких как конференция "ЦИПР", технофорум "Технострелка" и фестиваль беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба".

Особое внимание в регионе уделяется подготовке специалистов. Ключевым проектом здесь стал ИТ-кампус "Неймарк", который реализуется поэтапно.

"Мы строим инфраструктуру будущего, чтобы сохранить за регионом статус одного из ИТ-лидеров страны. Первый этап строительства уже завершён — это 18 корпусов, рассчитанных на проживание более 1300 студентов. В новом кампусе будет не просто комфортно, но и технологично: здание оборудовано умной системой управления на базе искусственного интеллекта. Приемная кампания уже идет, первые студенты заселятся этой осенью. Доступны пять образовательных направлений, отвечающих актуальным запросам ИТ-индустрии", — рассказал губернатор.

По данным властей, в 2025 году около 200 студентов начнут обучение в рамках совместных программ кампуса "Неймарк" и вузов-партнеров: НИУ ВШЭ, НГТУ, ННГУ и ННГАСУ.

Также завершается подготовка к комплексному развитию территории (КРТ) вокруг будущего ИТ-квартала рядом с кампусом. По словам Никитина, уже заметны изменения в районе улицы Большие Овраги, и в перспективе это пространство станет привлекательным и удобным для жизни и работы специалистов в сфере цифровых технологий.

Губернатор отметил, что с ростом ИТ-сектора в регионе возникает и потребность в увеличении вычислительных мощностей. В качестве решения уже построен один центр обработки данных совместно с компанией "Ростелеком", а также прорабатываются новые проекты с федеральными партнерами.

Цифровое развитие региона соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", стартовавшего в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

В середине июля 2025 года стало известно о завершении первого этапа строительства нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".

Как выглядят общежития "Неймарка", можно посмотреть в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород".