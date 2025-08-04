После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Происшествия

Мужчина утонул в Волге рядом с Нижневолжской набережной

12 августа 2025 15:50
Мужчина утонул в Волге в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде водолазы извлекли из Волги в районе Нижневолжской набережной тело мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил от очевидца. Он сообщил, что человек выпал из надувной лодки. 

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили и подняли тело погибшего. Его личность в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что более 55 человек погибли на нижегородских водоемах в 2025 году. 

