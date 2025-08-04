Мужчина утонул в Волге рядом с Нижневолжской набережной

Фото:
В Нижнем Новгороде водолазы извлекли из Волги в районе Нижневолжской набережной тело мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил от очевидца. Он сообщил, что человек выпал из надувной лодки.
В ходе поисковых работ водолазы обнаружили и подняли тело погибшего. Его личность в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что более 55 человек погибли на нижегородских водоемах в 2025 году.
