Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города Общество

Фото: Кира Мишина

В День города, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет увеличено время работы пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".

Дополнительное движение предусмотрено для маршрутов, проходящих мимо площадок, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

До полуночи будут курсировать следующие трамваи:

№ 3 (Московский вокзал — Парк "Дубки");

№ 5 (Улица Кулибина — Мыза);

№ 6 (Московский вокзал — Улица Лобачевского — Московский вокзал);

№ 7 (Московский вокзал — Улица Коммуны — Московский вокзал);

№ 8 (Малышево — 52-й квартал).

Напомним, что в День города также будет продлена работа нижегородского метрополитена.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.