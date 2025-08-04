Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города

Фото:
В День города, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет увеличено время работы пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".
Дополнительное движение предусмотрено для маршрутов, проходящих мимо площадок, где будут проходить основные праздничные мероприятия.
До полуночи будут курсировать следующие трамваи:
Напомним, что в День города также будет продлена работа нижегородского метрополитена.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+