13 августа 2025 10:24  [69] Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города
13 августа 2025 10:14  [66] Билайн запустил "план б. – kids": безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей
13 августа 2025 10:13  [76] Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали снизилось на 9% в январе-июле
13 августа 2025 09:47  [101] Партийный десант проверил выполнение капремонта в школах Вачского округа
13 августа 2025 09:00  [183] Бомбоубежище возле нижегородского стадиона "Динамо" ждет капремонт
13 августа 2025 08:00  [236] "Мерседес" и "Ситроен" забрали у должников на рейде в Нижнем Новгороде
13 августа 2025 07:00  [263] Более 70 нижегородцев с инсультом спасли с помощью тромбоэкстракции в ГКБ №5
12 августа 2025 20:22  [305] Число детей в детдомах Нижегородской области снизилось на четверть в 2025 году
12 августа 2025 19:30  [277] Ремонт теплосетей перекрыл движение на улице Новой в Нижнем Новгороде
12 августа 2025 19:15  [312] Нижегородское метро изменит график работы в День города
Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города

13 августа 2025 10:24
Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города

Фото: Кира Мишина

В День города, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет увеличено время работы пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".

Дополнительное движение предусмотрено для маршрутов, проходящих мимо площадок, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

До полуночи будут курсировать следующие трамваи:

  • № 3 (Московский вокзал — Парк "Дубки");
  • № 5 (Улица Кулибина — Мыза);
  • № 6 (Московский вокзал — Улица Лобачевского — Московский вокзал);
  • № 7 (Московский вокзал — Улица Коммуны — Московский вокзал);
  • № 8 (Малышево — 52-й квартал).

Напомним, что в День города также будет продлена работа нижегородского метрополитена.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.

День города Общественный транспорт Трамвай
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных