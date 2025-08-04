Нижегородские хирурги вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента

Фото:
В Нижнем Новгороде врачи городской клинической больницы № 39 провели уникальную операцию, спасшую жизнь мужчине, получившему тяжёлую черепно-мозговую травму. Об этом случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
В голову потерпевшего на значительную глубину вошёл 12-сантиметровый гвоздь, пробив череп и повредив головной мозг. Несмотря на высокую степень риска, нейрохирургам удалось извлечь инородное тело и стабилизировать состояние пациента.
Хирургическое вмешательство продолжалось более трёх часов. Его провели заведующий нейрохирургическим отделением № 1 ГКБ № 39 Александр Лавренюк и кандидат медицинских наук, нейрохирург Павел Смирнов.
После операции мужчина оставался в больнице 53 дня. Из них 40 суток он провёл в отделении реанимации, находясь в состоянии комы.
Благодаря усилиям медицинской команды пациента удалось вывести из критического состояния. Сейчас он проходит курс реабилитации.
Ранее сообщалось, что нижегородским врачам удалось спасти руку школьника от ампутации.
