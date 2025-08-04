Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Нижегородские хирурги вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента

Нижегородские хирурги вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде врачи городской клинической больницы № 39 провели уникальную операцию, спасшую жизнь мужчине, получившему тяжёлую черепно-мозговую травму. Об этом случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

В голову потерпевшего на значительную глубину вошёл 12-сантиметровый гвоздь, пробив череп и повредив головной мозг. Несмотря на высокую степень риска, нейрохирургам удалось извлечь инородное тело и стабилизировать состояние пациента.

Хирургическое вмешательство продолжалось более трёх часов. Его провели заведующий нейрохирургическим отделением № 1 ГКБ № 39 Александр Лавренюк и кандидат медицинских наук, нейрохирург Павел Смирнов.

После операции мужчина оставался в больнице 53 дня. Из них 40 суток он провёл в отделении реанимации, находясь в состоянии комы.

Благодаря усилиям медицинской команды пациента удалось вывести из критического состояния. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что нижегородским врачам удалось спасти руку школьника от ампутации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных