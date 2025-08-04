Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Последние новости рубрики Афиша
14 августа 2025 10:30 Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
12 августа 2025 18:00  [692] Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде
12 августа 2025 12:45  [705] Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 10:01  [616] Масштабное спортивное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 9 августа
06 августа 2025 14:20  [525] Выставка о героях тыла открылась в Чкаловске — фото
05 августа 2025 12:18  [517] Уникальная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открывается в Чкаловске
04 августа 2025 13:19  [497] Танцы, йога, макароны: что ждет нижегородцев в Центре долголетия в августе
03 августа 2025 13:08  [773] Фестиваль "Шаляпин. Рождение художника" пройдет в Нижнем Новгороде в августе
01 августа 2025 13:40  [1175] "Герои среди нас": выяснилось, как Нижний Новгород будет отмечать 804-летие
01 августа 2025 09:00  [750] "Царство фонтанов" в Нижнем Новгороде: цирк покажет шоу с трюками и тоннами воды
Афиша

Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные

14 августа 2025 10:30  [98] Афиша
Стала известна программа Столицы закатов в Нижнем Новгороде на выходные

Фото: Кира Мишина

Фестиваль "Столица закатов" (6+), ставший неотъемлемой частью летнего культурного сезона в Нижнем Новгороде, продолжает радовать горожан и туристов насыщенной программой и новыми локациями. С 15 по 17 августа на разных площадках Нижнего Новгорода пройдут концерты, мастер-классы и маркеты. Актуальное расписание мероприятий организаторы публикуют в своем телеграм-канале.

До завершения фестивального сезона остается всего три уикенда, и каждый из них обещает быть особенным.

С 15 по 17 августа пройдут вечерние концерты "Соло на закате". В пятницу, 15 августа, в 19:00 на набережной Федоровского выступит проект Durban Deep, созданный нижегородкой Анастасией Хазовой. Зрителей ждет мелодичный инструментальный рок с элементами блюза и фанка, дополненный лиричными текстами. В этот же вечер в 20:00 напротив "Академии Маяк" сыграет саксофонист Виктор Поспелов, участник группы "Каштаны iz Berlina".

В субботу, 16 августа, в 19:00 на набережной Федоровского пройдет мастер-класс по бачате от школы Social Dance Studio. А в 20:00 на Нижневолжской набережной у катера "Герой" начнется сет от электронного продюсера camznaew — участника музыкального объединения "Станция метро Горьковская" и концертного диджея артиста Lizer. Также в субботу в 20:00 на Нижегородской ярмарке выступит скрипичный дуэт La Folia. Ульяна Полякова и Таисия Фотина исполнят произведения известных композиторов композиторов.

В воскресенье, 17 августа, в 19:00 на смотровой площадке у верхней станции фуникулера в Кремле выступит баянист Сергей Узяков, исполяющий современную музыку в оригинальной обработке. В это же время на набережной Федоровского споет инди-поп исполнительница Яна Вятина. Завершит уикенд в 20:00 камерный концерт Марии Ястремской (альт) и Дарины Пахучей (виолончель). Музыканты объединят классику и современные музыкальные формы.

Кроме того, в субботу с 12:00 до 22:00 гости смогут посетить гастрономический фестиваль "Гастро Рождественская", который каждую неделю предлагает новые вкусы и впечатления.

Также напомним, что в субботу 16 августа нижегородцев ожидает масштабная праздничная программа (6+), приуроченная ко Дню города. В конце дня на главной сцене Нижнего Новгорода выступит (6+) группа Uma2rman.

Теги:
Музыка Отдых Фестиваль
