Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные Афиша

Фото: Кира Мишина

Фестиваль "Столица закатов" (6+), ставший неотъемлемой частью летнего культурного сезона в Нижнем Новгороде, продолжает радовать горожан и туристов насыщенной программой и новыми локациями. С 15 по 17 августа на разных площадках Нижнего Новгорода пройдут концерты, мастер-классы и маркеты. Актуальное расписание мероприятий организаторы публикуют в своем телеграм-канале.

До завершения фестивального сезона остается всего три уикенда, и каждый из них обещает быть особенным.

С 15 по 17 августа пройдут вечерние концерты "Соло на закате". В пятницу, 15 августа, в 19:00 на набережной Федоровского выступит проект Durban Deep, созданный нижегородкой Анастасией Хазовой. Зрителей ждет мелодичный инструментальный рок с элементами блюза и фанка, дополненный лиричными текстами. В этот же вечер в 20:00 напротив "Академии Маяк" сыграет саксофонист Виктор Поспелов, участник группы "Каштаны iz Berlina".

В субботу, 16 августа, в 19:00 на набережной Федоровского пройдет мастер-класс по бачате от школы Social Dance Studio. А в 20:00 на Нижневолжской набережной у катера "Герой" начнется сет от электронного продюсера camznaew — участника музыкального объединения "Станция метро Горьковская" и концертного диджея артиста Lizer. Также в субботу в 20:00 на Нижегородской ярмарке выступит скрипичный дуэт La Folia. Ульяна Полякова и Таисия Фотина исполнят произведения известных композиторов композиторов.

В воскресенье, 17 августа, в 19:00 на смотровой площадке у верхней станции фуникулера в Кремле выступит баянист Сергей Узяков, исполяющий современную музыку в оригинальной обработке. В это же время на набережной Федоровского споет инди-поп исполнительница Яна Вятина. Завершит уикенд в 20:00 камерный концерт Марии Ястремской (альт) и Дарины Пахучей (виолончель). Музыканты объединят классику и современные музыкальные формы.

Кроме того, в субботу с 12:00 до 22:00 гости смогут посетить гастрономический фестиваль "Гастро Рождественская", который каждую неделю предлагает новые вкусы и впечатления.

Также напомним, что в субботу 16 августа нижегородцев ожидает масштабная праздничная программа (6+), приуроченная ко Дню города. В конце дня на главной сцене Нижнего Новгорода выступит (6+) группа Uma2rman.