Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде

В 2025 году в честь 804-летия Нижнего Новгорода для жителей и гостей города выступят популярные российские исполнители. Об этом сообщили в городской администрации.
Праздничные концерты (6+) пройдут во всех районах города 16 августа. Так, на главной площади города состоится концерт нижегородской рок-группы Uma2rman.
В парке "Швейцария" выступит певица Iowa.
В Ленинском районе на парковке у ТЦ "Муравей" выступит Стас Пьеха.
В Сормовском районе на площади Буревестника на сцену выйдет дуэт Filatov & Karas.
В Автозаводском парке для зрителей споет Юлианна Караулова.
В Канавинском районе, в парке имени 1 Мая, прозвучат хиты группы "Мираж".
Московский район порадует нижегородцев концертом группы "Рефлекс" у ФОКа "Юность".
Все выступления начнутся в 21:00, вход для зрителей будет свободным.
Напомним, тематика праздника в этом году — "Герои среди нас". В рамках торжеств особое внимание уделят участникам специальной военной операции и ветеранам. Центральные мероприятия пройдут 16 августа на площади Минина и Пожарского.
На оформление города к празднику выделено более 4 млн рублей. Еще свыше 31 миллиона направлено на организацию главного концерта, который станет кульминацией Дня города.
В день празднования, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет действовать запрет на продажу алкоголя. Также в нескольких районах, включая центр города, введут ограничения движения. Изменения затронут и маршруты общественного транспорта.
Кстати, салют в День города не запланирован.
