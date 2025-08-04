Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Афиша

Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде

12 августа 2025 12:45  [134] Афиша
Uma2rman, IOWA, Мираж выступят в День города в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В 2025 году в честь 804-летия Нижнего Новгорода для жителей и гостей города выступят популярные российские исполнители. Об этом сообщили в городской администрации.

Праздничные концерты (6+) пройдут во всех районах города 16 августа. Так, на главной площади города состоится концерт нижегородской рок-группы Uma2rman.

В парке "Швейцария" выступит певица Iowa.

В Ленинском районе на парковке у ТЦ "Муравей" выступит Стас Пьеха.

В Сормовском районе на площади Буревестника на сцену выйдет дуэт Filatov & Karas.

В Автозаводском парке для зрителей споет Юлианна Караулова.

В Канавинском районе, в парке имени 1 Мая, прозвучат хиты группы "Мираж".

Московский район порадует нижегородцев концертом группы "Рефлекс" у ФОКа "Юность".

Все выступления начнутся в 21:00, вход для зрителей будет свободным.

Напомним, тематика праздника в этом году — "Герои среди нас". В рамках торжеств особое внимание уделят участникам специальной военной операции и ветеранам. Центральные мероприятия пройдут 16 августа на площади Минина и Пожарского.

На оформление города к празднику выделено более 4 млн рублей. Еще свыше 31 миллиона направлено на организацию главного концерта, который станет кульминацией Дня города. 

В день празднования, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет действовать запрет на продажу алкоголя. Также в нескольких районах, включая центр города, введут ограничения движения. Изменения затронут и маршруты общественного транспорта.

Кстати, салют в День города не запланирован.

