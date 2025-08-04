Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде установили личность водителя, устроившего опасный заезд по Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Напомним, на видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как молодой человек едет на крыше автомобиля марки Mercedes. Такое "веселье" вызвало широкий общественный резонанс.

За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. В результате проверки выяснилось, что помимо перевозки пассажира вне салона, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, управлял машиной без действующего полиса ОСАГО, а также использовал газовое оборудование и зимние шины вне сезона.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителя, составила 3500 рублей. Дополнительно материалы дела направлены в отдел технического надзора с целью аннулирования регистрации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который гонял на "Ниве" на площади Киселёва возле ДК ГАЗ в Автозаводском районе.