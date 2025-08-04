После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Последние новости рубрики Происшествия
14 августа 2025 17:16  [23] Более 10 млн рублей похитил экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 16:10  [134] Илью Халтурина осудят за превышение должностных полномочий
14 августа 2025 16:00  [138] Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки
14 августа 2025 15:22  [137] Женщина погибла при пожаре в частном доме в Воскресенском округе
14 августа 2025 15:06  [156] "Хендай" и "Ладу Гранту" забрали приставы у должников в Павлове
14 августа 2025 13:56  [184] Автобус сбил жительницу Дзержинска и 4-летнего мальчика
14 августа 2025 13:32  [216] Бастрыкину доложат о смерти мужчины после избиения подростками на Автозаводе
14 августа 2025 12:45  [189] Нижегородцу дали 12 лет тюрьмы за убийство топором
14 августа 2025 12:00  [232] Наркотики и арсенал нашли в квартире ранее судимого нижегородца
14 августа 2025 11:15  [215] ФСБ: украинские ракеты "Сапсан" могли достать до ядерного центра в Сарове
Происшествия

Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки

14 августа 2025 16:00  [138] Происшествия
Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде установили личность водителя, устроившего опасный заезд по Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Напомним, на видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как молодой человек едет на крыше автомобиля марки Mercedes. Такое "веселье" вызвало широкий общественный резонанс.

За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. В результате проверки выяснилось, что помимо перевозки пассажира вне салона, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, управлял машиной без действующего полиса ОСАГО, а также использовал газовое оборудование и зимние шины вне сезона.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителя, составила 3500 рублей. Дополнительно материалы дела направлены в отдел технического надзора с целью аннулирования регистрации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который гонял на "Ниве" на площади Киселёва возле ДК ГАЗ в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автомобили МВД Штраф
