Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 августа 2025 18:45  [47] Нижегородская "Норманочка" поборется за Кубок мира в Бразилии
14 августа 2025 17:36  [128] Нижегородский ПКМФ "Торпедо" обозначил цели на сезон 2025/2026
11 августа 2025 19:00  [522] Автозаезд "Инва Dрайв" объединил водителей с инвалидностью в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 18:00  [540] Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча
11 августа 2025 09:38  [544] "Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков
10 августа 2025 18:04  [596] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
09 августа 2025 13:00  [777] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
09 августа 2025 11:20  [650] Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола
08 августа 2025 13:29  [751] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [657] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
Спорт

Нижегородский ПКМФ "Торпедо" обозначил цели на сезон 2025/2026

14 августа 2025 17:36  [128] Спорт
Нижегородский ПКМФ Торпедо обозначил цели на сезон 2025/2026

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

На предсезонной пресс-конференции, прошедшей 14 августа в НОИЦ, президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов обозначил ключевые цели клуба на предстоящий сезон, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ходов заявил, что главной задачей для мужской команды станут медали и прохождение первого раунда плей-офф. Ранее "Торпедо" ни разу не преодолевало первый раунд.

"Эта задача официально стоит перед командой. То есть, мы должны попасть в борьбу за медали. Для этого есть усиление, для этого есть та работа, которая делается. Исходя из этого, нужно просто это переварить, стать единым коллективом и подготовить себя к борьбе за самые высокие места", - отметил глава "Торпедо".

Он также добавил, что нижегородский клуб не собирается ограничиваться только чемпионатом. Одной из задач на сезон станет выход в финал Кубка России.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" проиграл четыре матча подряд. После проигрыша "Ростову" нижегородцы остались единственными в РПЛ без очков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
11 августа 2025 18:00  [540] Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча
20 мая 2025 09:49  [1463] Два футболиста покидают нижегородский ПКМФ "Торпедо"
07 апреля 2025 10:13  [1320] 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных