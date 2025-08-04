Нижегородский ПКМФ "Торпедо" обозначил цели на сезон 2025/2026 Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

На предсезонной пресс-конференции, прошедшей 14 августа в НОИЦ, президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов обозначил ключевые цели клуба на предстоящий сезон, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ходов заявил, что главной задачей для мужской команды станут медали и прохождение первого раунда плей-офф. Ранее "Торпедо" ни разу не преодолевало первый раунд.

"Эта задача официально стоит перед командой. То есть, мы должны попасть в борьбу за медали. Для этого есть усиление, для этого есть та работа, которая делается. Исходя из этого, нужно просто это переварить, стать единым коллективом и подготовить себя к борьбе за самые высокие места", - отметил глава "Торпедо".

Он также добавил, что нижегородский клуб не собирается ограничиваться только чемпионатом. Одной из задач на сезон станет выход в финал Кубка России.

