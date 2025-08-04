Нижегородская телебашня приветствует гостей города на разных языках Общество

Фото: Александр Воложанин

В дни проведения Международного форума "Города-побратимы и партнёры" нижегородская телебашня станет ярким символом гостеприимства и культурного многообразия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Так, с 14 по 17 августа с 21:00 до 22:00 на её фасаде появится световая инсталляция, объединяющая цвета российского триколора и традиционные орнаменты народных художественных промыслов региона.

"На медиафасаде будет транслироваться приветствие — "Добро пожаловать в Нижний Новгород!" на языках стран, которые приехали поздравить наш город с 804-летием: фарси, китайском, сербском, белорусском, киргизском, абхазском, узбекском", - отметил глава города.

По информации департамента развития туризма и внешних связей, Нижний Новгород принимает форум "Города-побратимы и партнёры" уже в третий раз. Среди приглашённых — представители городов-партнёров из Китая, Сербии, Беларуси, Ирана, Абхазии, Киргизии, Приднестровья и других стран.

