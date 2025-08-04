Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 августа 2025 20:00  [120] Нижегородская телебашня приветствует гостей города на разных языках
15 августа 2025 19:37  [108] Нижегородцы могут до 16 сентября подать заявки на региональный грантовый конкурс "Драйверы роста"
15 августа 2025 19:30  [156] Проект реконструкции дороги в Гордеевке переработают
15 августа 2025 18:30  [153] Новую стелу на мемориале героев ВОВ установят в Выксе
15 августа 2025 18:12  [165] Советский одеколон обнаружили под полом Нижегородской ярмарки
15 августа 2025 17:37  [172] Нижегородец погасил долги на 2 миллиона рублей ради продажи квартиры
15 августа 2025 15:52  [192] Молодые, энергичные и амбициозные: лучшие молодогвардейцы ПФО оттачивали искусство аргументации на открытых дебатах
15 августа 2025 15:25  [246] Новый побратим в Республике Сербской появился у Нижнего Новгорода
15 августа 2025 15:09  [163] Выплаты на форму и подарочные наборы: какую поддержку получают семьи Подмосковья к 1 сентября
15 августа 2025 15:00  [206] Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь
Общество

Нижегородская телебашня приветствует гостей города на разных языках

15 августа 2025 20:00  [120] Общество
Нижегородская телебашня приветствует гостей города на разных языках

Фото: Александр Воложанин

В дни проведения Международного форума "Города-побратимы и партнёры" нижегородская телебашня станет ярким символом гостеприимства и культурного многообразия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Так, с 14 по 17 августа с 21:00 до 22:00 на её фасаде появится световая инсталляция, объединяющая цвета российского триколора и традиционные орнаменты народных художественных промыслов региона.

"На медиафасаде будет транслироваться приветствие — "Добро пожаловать в Нижний Новгород!" на языках стран, которые приехали поздравить наш город с 804-летием: фарси, китайском, сербском, белорусском, киргизском, абхазском, узбекском", - отметил глава города.

По информации департамента развития туризма и внешних связей, Нижний Новгород принимает форум "Города-побратимы и партнёры" уже в третий раз. Среди приглашённых — представители городов-партнёров из Китая, Сербии, Беларуси, Ирана, Абхазии, Киргизии, Приднестровья и других стран.

Ранее стало известно, что Uma2rman, IOWA, "Мираж" и другие выступят на День города (6+) в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
телебашня
Поделиться:
Новости по теме
15 августа 2025 10:00  [421] Нижний Новгород принимает делегации городов-побратимов
12 августа 2025 18:00  [927] Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных