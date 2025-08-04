Нижегородки похитили более миллиона рублей, инсценировав спортивное мероприятие Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого государству был причинен ущерб более чем на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, трое жительниц города, действуя организованной группой, незаконно получили из регионального бюджета почти 9,7 миллиона рублей под предлогом проведения спортивного мероприятия для несовершеннолетних. При этом мероприятие фактически не проводилось.

Инициатором преступной схемы стала руководитель государственной некоммерческой организации. В октябре 2022 года она запросила финансирование на организацию спортивного события, предоставив в органы власти девять фиктивных договоров. В документах значились услуги по проживанию, питанию, аренде площадки и проведению церемоний открытия и закрытия мероприятия. В качестве исполнителей были указаны сторонние организации и самозанятые лица.

После получения средств 8,1 миллиона рублей было направлено на оплату ранее накопившихся долгов за реальные образовательные мероприятия. Оставшиеся 1,46 миллиона рублей обвиняемые присвоили и потратили по своему усмотрению.

Следственная часть УМВД России по Нижнему Новгороду при участии сотрудников УЭБиПК, ОЭБиПК и УФСБ по Нижегородской области собрала доказательства, подтверждающие вину всех трех фигуранток — женщин в возрасте 38, 46 и 52 лет. Все они ранее не имели судимостей. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Для возмещения ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: три земельных участка и одну квартиру общей стоимостью 9,49 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. По статье 159 части 4 УК РФ женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

