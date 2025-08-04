ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля Общество

Арбитражный суд Москвы отклонил иск управления делами правительства Нижегородской области, которое пыталось оспорить решение ФАС о нарушении закона при заключении контракта на 331,6 млн рублей. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о реконструкции противооползневых сооружений вдоль Кремлёвского бульвара между Коромысловой и Тайницкой башнями. Контракт был подписан в августе 2024 года с госпредприятием "ДиРОН" без конкурса, как закупка у единственного поставщика. Но Федеральная антимонопольная служба сочла, что срочности, оправдывающей такой способ, не было. Суд с этим согласился.

В деле отмечено, что режим повышенной готовности на этом участке ввели ещё в 2020 году, а постановление мэрии о необходимости работ появилось за несколько месяцев до подписания контракта. Кроме того, на выполнение работ отводилось почти 10 месяцев, с возможностью продления до конца мая 2025 года. Всё это, по мнению суда, говорит об отсутствии экстренной ситуации.

Поводом для проверки стало обращение юриста Александра Кулакова, специализирующегося на госконтрактах. Он указал на то, что закупка нарушает принципы конкуренции. ФАС провела проверку и подтвердила, что контракт заключили с нарушением закона.

Управление делами настаивало, что весной 2024 года на склоне были зафиксированы серьёзные деформации, которые могли угрожать устойчивости территории. Однако суд посчитал, что времени на проведение открытых торгов было достаточно, и срочность не доказана.

Иск отклонен, расходы по госпошлине возложены на заявителя. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

