Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2025 12:20  [135] ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля
16 августа 2025 11:40  [186] Перебои с мобильным интернетом возможны в Нижнем Новгороде в День города
16 августа 2025 10:20  [175] Движение ограничат на улице Маршала Воронова из-за ремонта теплосетей
16 августа 2025 10:00  [200] Фестиваль русско-корейской дружбы прошел в Нижнем Новгороде
16 августа 2025 09:00  [228] Никитин поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем города
15 августа 2025 20:00  [274] Нижегородская телебашня приветствует гостей города на разных языках
15 августа 2025 19:37  [218] Нижегородцы могут до 16 сентября подать заявки на региональный грантовый конкурс "Драйверы роста"
15 августа 2025 19:30  [318] Проект реконструкции дороги в Гордеевке переработают
15 августа 2025 18:30  [284] Новую стелу на мемориале героев ВОВ установят в Выксе
15 августа 2025 18:12  [308] Советский одеколон обнаружили под полом Нижегородской ярмарки
Общество

ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля

16 августа 2025 12:20  [135] Общество
ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля

Арбитражный суд Москвы отклонил иск управления делами правительства Нижегородской области, которое пыталось оспорить решение ФАС о нарушении закона при заключении контракта на 331,6 млн рублей. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о реконструкции противооползневых сооружений вдоль Кремлёвского бульвара между Коромысловой и Тайницкой башнями. Контракт был подписан в августе 2024 года с госпредприятием "ДиРОН" без конкурса, как закупка у единственного поставщика. Но Федеральная антимонопольная служба сочла, что срочности, оправдывающей такой способ, не было. Суд с этим согласился.

В деле отмечено, что режим повышенной готовности на этом участке ввели ещё в 2020 году, а постановление мэрии о необходимости работ появилось за несколько месяцев до подписания контракта. Кроме того, на выполнение работ отводилось почти 10 месяцев, с возможностью продления до конца мая 2025 года. Всё это, по мнению суда, говорит об отсутствии экстренной ситуации.

Поводом для проверки стало обращение юриста Александра Кулакова, специализирующегося на госконтрактах. Он указал на то, что закупка нарушает принципы конкуренции. ФАС провела проверку и подтвердила, что контракт заключили с нарушением закона.

Управление делами настаивало, что весной 2024 года на склоне были зафиксированы серьёзные деформации, которые могли угрожать устойчивости территории. Однако суд посчитал, что времени на проведение открытых торгов было достаточно, и срочность не доказана.

Иск отклонен, расходы по госпошлине возложены на заявителя. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее сообщалось, что на покос травы на склонах Нижегородского кремля выделили 1,8 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Суд ФАС
Поделиться:
Новости по теме
30 июля 2025 10:57  [510] Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе
24 июля 2025 18:45  [721] Проект реконструкции склона на Зеленском съезде прошел повторную экспертизу
16 июля 2025 14:52  [672] Размыв грунта в Нижегородском кремле не повлияет на сроки благоустройства
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных