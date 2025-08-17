Зоопарк "Лимпопо" запускает конкурс осеннего урожая для всех желающих Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" приглашает жителей города и области принять участие в традиционном конкурсе по сбору даров осени. С 20 августа по 15 октября каждый может внести вклад в заготовку кормов для обитателей зоопарка. Объявление размещено в соцсетях учреждения.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Самая большая тыква" и "Самый большой урожай". Его участниками могут стать все желающие — без ограничений по возрасту или опыту. Это возможность не только помочь зоопарку, но и продемонстрировать свои успехи в садоводстве.

Принести урожай можно ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7Б. Зоопарк принимает свежие тыквы, кабачки, патиссоны, груши, клюкву, бруснику, рябину, а также еловые шишки.

Организаторы просят не приносить гнилые или подпорченные плоды — животные получают только свежие продукты.

