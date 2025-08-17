Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
17 августа 2025 19:00  [157] Зоопарк "Лимпопо" запускает конкурс осеннего урожая для всех желающих
17 августа 2025 18:20  [217] 110-летнюю пенсионерку из Арзамаса нашли живой после трех дней в лесу
17 августа 2025 17:55  [238] Роман Пермяков пригласил Меланию Трамп в Донецк почтить память погибших детей
17 августа 2025 17:40  [142] Ветераны СВО хотят запустить бизнес в сфере туризма, услуг и сельского хозяйства
17 августа 2025 17:10  [156] Оборудование для посетителей с особыми потребностями появилось в музее в Выксе
17 августа 2025 16:23  [200] Необычный "кровоточащий" гриб вновь обнаружили в лесах Нижегородской области
17 августа 2025 15:45  [187] Бастрыкин запросил доклад по жалобам нижегородских бойцов СВО
17 августа 2025 15:02  [224] Дожди и грозы ждут нижегородцев на следующей неделе
17 августа 2025 14:29  [215] Снос аварийного деревянного дома на Чонгарской оценили почти в 2 миллиона рублей
17 августа 2025 13:51  [175] Сильные дожди накроют Нижегородскую область 17 августа
Общество

Зоопарк "Лимпопо" запускает конкурс осеннего урожая для всех желающих

17 августа 2025 19:00  [157] Общество
Зоопарк Лимпопо запускает конкурс осеннего урожая для всех желающих

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" приглашает жителей города и области принять участие в традиционном конкурсе по сбору даров осени. С 20 августа по 15 октября каждый может внести вклад в заготовку кормов для обитателей зоопарка. Объявление размещено в соцсетях учреждения. 

Конкурс проводится в двух номинациях: "Самая большая тыква" и "Самый большой урожай". Его участниками могут стать все желающие — без ограничений по возрасту или опыту. Это возможность не только помочь зоопарку, но и продемонстрировать свои успехи в садоводстве.

Принести урожай можно ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7Б. Зоопарк принимает свежие тыквы, кабачки, патиссоны, груши, клюкву, бруснику, рябину, а также еловые шишки.

Организаторы просят не приносить гнилые или подпорченные плоды — животные получают только свежие продукты.

Ранее сообщалось, что редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зоопарк
