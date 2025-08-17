Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 августа 2025 11:20  [50] Перевозчиков Нижегородской области уличили в тысячах нарушений
18 августа 2025 10:24  [156] Стас Пьеха получил травмы на праздничном концерте в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 10:08  [135] Проект АПЗ "PRO завод" представили на Всероссийском форуме
18 августа 2025 09:50  [153] Нарколог дал разъяснения по новому порядку медосвидетельствования с 1 сентября
18 августа 2025 09:21  [166] Делегация ВПК "НПО машиностроения" посетила АПЗ
18 августа 2025 09:11  [188] Нарколог Фаворский объяснил, почему пиво не безопаснее водки
18 августа 2025 07:24  [209] Теплосети начали заполнять водой в Нижнем Новгороде
17 августа 2025 19:00  [336] Зоопарк "Лимпопо" запускает конкурс осеннего урожая для всех желающих
17 августа 2025 18:20  [412] 110-летнюю пенсионерку из Арзамаса нашли живой после трех дней в лесу
17 августа 2025 17:55  [429] Роман Пермяков пригласил Меланию Трамп в Донецк почтить память погибших детей
Общество

Стас Пьеха получил травмы на праздничном концерте в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 10:24  [156] Общество
Стас Пьеха получил травмы на концерте на Дне города в Нижнем Новгороде

Стас Пьеха получил травму копчика и "сорвал ногу" на концерте (6+) в Нижнем Новгороде 16 августа. Об этом артист рассказал в соцсетях. 

Музыкант признался, что уже давно страдает от нарушений сна и регулярно обращается к специалистам.

Он отметил, что после концертов заснуть становится особенно трудно. По его словам, выступление в Нижнем Новгороде далось ему особенно тяжело.

"Несколько тысяч человек. Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки, а?" — задался вопросом артист.

Напомним, Стас Пьеха выступил на концерте в честь Дня города в Ленинском районе. Ранее мы рассказывали, как Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города знаменитости Концерты
Поделиться:
Новости по теме
17 августа 2025 12:33  [471] Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде
17 августа 2025 12:05  [358] Яблочный Спас отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных