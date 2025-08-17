Стас Пьеха получил травмы на праздничном концерте в Нижнем Новгороде

Стас Пьеха получил травму копчика и "сорвал ногу" на концерте (6+) в Нижнем Новгороде 16 августа. Об этом артист рассказал в соцсетях.
Музыкант признался, что уже давно страдает от нарушений сна и регулярно обращается к специалистам.
Он отметил, что после концертов заснуть становится особенно трудно. По его словам, выступление в Нижнем Новгороде далось ему особенно тяжело.
"Несколько тысяч человек. Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки, а?" — задался вопросом артист.
Напомним, Стас Пьеха выступил на концерте в честь Дня города в Ленинском районе. Ранее мы рассказывали, как Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+