Культура и отдых

Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было

17 августа 2025 10:28

В эту субботу, 16 августа, Нижний Новгород широко отпраздновал свое 804-летие. 

Напомним, концепция праздника на этот раз звучала так — "Герои среди нас". Особое внимание, конечно же, было уделено участникам СВО. Хотя героями в этот день были не только они.

"Героизм — это не только подвиги на поле боя, но и работа врачей, учителей, волонтеров, спасателей, строителей, родителей, молодежи. Это все, кто честно выполняет свое дело и делает вклад в развитие Нижнего", — отметил мэр Юрий Шалабаев, комментируя концепцию празднования Дня города-2025. 

Начался важный для горожан день с "Волжской регаты". Акватория возле катера "Герой" и Чкаловской лестницы стала центром притяжения для зрителей, участников и всех, кого интересует парусный спорт и активный отдых на воде. В программе были традиционный парад парусов (визитная карточка регаты) и сап-парад, собравший более 500 участников. Также в честь Дня города проходили соревнования на сапах в личном и командном зачетах. 

Днем на площади Минина и Пожарского заработали интерактивные площадки, фотозоны и главная сцена, на которой до позднего вечера выступали различные творческие коллективы. Судя по фото с места, там было людно, шумно и весело, а еще познавательно и полезно (проходили квизы и мастер-классы). 

Под конец праздника на Минина яблоку негде было упасть. Все потому, что хедлайнерами Дня города стали наши знаменитые земляки братья Сергей и Владимир Кристовский — они выступили со своей группой "Uma2rman", исполнив главные хиты и, разумеется, песню про "любимый город" Нижний Новгород. 

Добавим, что вишенкой на именинном торте стала световая инсталляция (0+) в сказочном стиле. Мэппинг до двух часов ночи показывали на стенах кремля

Как прошло празднование 804-летия Нижнего Новгорода — смотрите в нашем фоторепортаже. 

Фото: Максим Герасимов, Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

День города Концерты Регата
Фоторепортажи
