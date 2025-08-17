Нижний Новгород вошел в топ-15 городов количеству стоматологов Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород вошел в число ведущих российских городов по количеству и квалификации стоматологов. Такие данные опубликовала аналитическая группа Progress, исследовав рынок стоматологических услуг по всей стране, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно исследованию, в городе работает около 2500 стоматологов. Это составляет 3,14% от общего числа специалистов по России и немного превышает показатели таких крупных городов, как Уфа и Казань. Таким образом, Нижний Новгород оказался в топ-15 по числу стоматологов.

Особое внимание эксперты уделили уровню профессиональной подготовки. В Нижнем Новгороде 4,07% стоматологов имеют степень кандидата медицинских наук. Выше показатель только в Москве. Докторов наук в отрасли значительно меньше.

Такие показатели подтверждают высокий уровень нижегородской стоматологической школы. Никонов напомнил, что подготовка специалистов в этой сфере ведется в городе с 1988 года.

Исследование также затронуло вопрос доступности стоматологических услуг. В Нижнем Новгороде 80-90% специалистов принимают пациентов на первичный осмотр по цене менее 1500 рублей. Это сопоставимо с Омском и Пермью. В Казани около 30% врачей предлагают прием за сумму до 500 рублей.

Аналитики отмечают, что в целом по стране стоимость первичного приема у стоматолога может отличаться в 270 раз, такой разрыв фиксируется между столичными и региональными клиниками.

