Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 августа 2025 17:27  [25] Нижегородца вернули на родину из украинского плена
18 августа 2025 17:23  [28] Почти 20 нижегородцев вошли в заявку на Всероссийский форум классных руководителей
18 августа 2025 17:15  [73] Подвиг героя СВО Дмитрия Юрова увековечили в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 17:00  [100] Нижний Новгород вошел в топ-15 городов количеству стоматологов
18 августа 2025 16:40  [108] Учителям хотят разрешить не отвечать в родительских чатах в нерабочее время
18 августа 2025 15:47  [175] Что известно о строительстве метро в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 14:39  [169] Капремонт улицы Зои Космодемьянской проведут в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 14:32  [166] "Единая Россия" запустила конкурс "Народный депутат"
18 августа 2025 14:23  [156] Цифровое гостеприимство: "Ростелеком" организовал в МФЦ Нижегородской области общедоступный Wi-Fi
18 августа 2025 14:15  [172] Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году
Общество

Нижний Новгород вошел в топ-15 городов количеству стоматологов

18 августа 2025 17:00  [100] Общество
Нижний Новгород вошел в топ-15 городов количеству стоматологов

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород вошел в число ведущих российских городов по количеству и квалификации стоматологов. Такие данные опубликовала аналитическая группа Progress, исследовав рынок стоматологических услуг по всей стране, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно исследованию, в городе работает около 2500 стоматологов. Это составляет 3,14% от общего числа специалистов по России и немного превышает показатели таких крупных городов, как Уфа и Казань. Таким образом, Нижний Новгород оказался в топ-15 по числу стоматологов.

Особое внимание эксперты уделили уровню профессиональной подготовки. В Нижнем Новгороде 4,07% стоматологов имеют степень кандидата медицинских наук. Выше показатель только в Москве. Докторов наук в отрасли значительно меньше.

Такие показатели подтверждают высокий уровень нижегородской стоматологической школы. Никонов напомнил, что подготовка специалистов в этой сфере ведется в городе с 1988 года.

Исследование также затронуло вопрос доступности стоматологических услуг. В Нижнем Новгороде 80-90% специалистов принимают пациентов на первичный осмотр по цене менее 1500 рублей. Это сопоставимо с Омском и Пермью. В Казани около 30% врачей предлагают прием за сумму до 500 рублей.

Аналитики отмечают, что в целом по стране стоимость первичного приема у стоматолога может отличаться в 270 раз, такой разрыв фиксируется между столичными и региональными клиниками.

Ранее сообщалось, что стоматологические клиники Арзамаса и Дзержинска присоединились к Нижегородской областной стоматологии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье Стоматология
Поделиться:
Новости по теме
14 августа 2025 09:42  [538] Нижегородские хирурги вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента
19 июля 2025 11:16  [757] Нижегородцам рассказали об опасности наборов для самопломбирования зубов
05 июня 2025 15:30  [627] 40 медиков устроились в Нижегородскую областную стоматологию в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных