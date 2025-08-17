Нижегородское "Торпедо" проиграло чемпиону Кубка Гагарина Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" провел первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. 18 августа нижегородцы сыграли с ярославским "Локомотивом", который в минувшем сезоне завоевал долгожданный Кубок Гагарина.

Тренерский штаб "Торпедо" на игру заявил состав, который вероятнее всего болельщики увидят и в регулярном чемпионате. Все игроки из заявки, кроме Антона Силаева, Егора Виноградова, Никиты Артамонова и Никиты Шавина, находятся на односторонних контрактах и не могут быть командированы в другие команды системы. А вот "Локомотив" видимо решил попробовать свою молодёжь. В их заявку не попали многие хоккеисты основы (например, Александр Радулов, Артур Каюмов, Александр Елесин и другие), но зато на лед вышли игроки команд ВХЛ и МХЛ.

Первый период сразу начался с больших скоростей. Хоккеисты обеих команд создавали острые моменты и обменялись шайбами. Счет в середине периода открыл Ярославль, однако уже через 5 минут новичок Бобби Нарделла оформил первый гол за "Торпедо" и в серии контрольных матчей.

Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, счет оставался 1:1. Однако "бело-синие" явно доминировали на льду.

В третьем периоде, реализовав большинство, "Локомотив" вышел вперед. Нижегородцы отыграться не смогли. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов.

После основного времени состоялись символические овертайм и серия буллитов. Дополнительное время также не порадовало голами, но зато штрафные броски бесспорно остались за "торпедовцами". В буллитной серии отличились нападающие Василий Атанасов и Алексей Кручинин, который в этом матче играл с капитанской нашивкой.

Делать какие-либо выводы касательно тренерской компетентности или состава еще рано. Товарищеские матчи как раз нужны для наработки сочетаний и возможности исправить ошибки. К тому же, нижегородцы неплохо смотрелись, пусть и против "второго" состава "Локомотива", но допускали все те же ошибки, тянущиеся уже не первый сезон.

20 августа "Торпедо" проведет контрольный матч против "Спартака" в Москве. В конце месяца "автозаводцы" примут участие в розыгрыше Кубра мэра Москвы, где сыграют с московским и минским "Динамо".