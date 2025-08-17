Водитель Volkswagen сбила самокатчика в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде на улице Бетанкура произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.
По данным ведомства, авария случилась 18 августа в 11:29.
За рулем автомобиля Volkswagen находилась 38-летняя женщина. Во время движения она совершила наезд на 52-летнего мужчину, который ехал по проезжей части на электросамокате.
В результате столкновения пострадавший получил травмы. Его доставили в городскую больницу №13 бригадой скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 151 ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области за полгода.
