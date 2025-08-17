Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Происшествия
18 августа 2025 18:45  [69] Водитель Volkswagen сбила самокатчика в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 18:10  [138] Омич напал с ножом на двух знакомых во время ссоры в Выксе
18 августа 2025 17:39  [128] Трудинспекция изучает травмы Стаса Пьехи на нижегородском концерте
18 августа 2025 15:00  [198] Госинспекция труда проверяет ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 13:22  [231] Мотоцикл и "ГАЗель" столкнулись в центре Нижнего Новгорода
18 августа 2025 12:07  [240] Уголовное дело возбудили после атаки дронов в Нижегородской области
18 августа 2025 11:46  [262] Суд отклонил арест чиновницы после гибели ребенка на Автозаводе
18 августа 2025 11:02  [234] Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 10:00  [313] Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован
18 августа 2025 09:40  [288] Неизвестные разложили фотографии у Павловского кладбища
Происшествия

Водитель Volkswagen сбила самокатчика в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 18:45  [69] Происшествия
Водитель Volkswagen сбила самокатчика в Нижнем Новгороде

Фото: ГАИ Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на улице Бетанкура произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области. 

По данным ведомства, авария случилась 18 августа в 11:29.

За рулем автомобиля Volkswagen находилась 38-летняя женщина. Во время движения она совершила наезд на 52-летнего мужчину, который ехал по проезжей части на электросамокате.

В результате столкновения пострадавший получил травмы. Его доставили в городскую больницу №13 бригадой скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 151 ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области за полгода.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных