Последние новости рубрики Спорт
19 августа 2025 16:08  [88] Центр бокса в Городце откроют 27 августа поединками сборных двух областей
19 августа 2025 15:13  [138] Мелик-Гусейнов опроверг слухи о переносе матча "Пари НН" в Химки
19 августа 2025 13:29  [141] ОМК проводит всероссийский онлайн-марафон для сотрудников
19 августа 2025 10:02  [224] На старте малыши
19 августа 2025 09:56  [246] ФК "Пари НН" одержал первую победу в чемпионате
18 августа 2025 19:15  [363] Нижегородское "Торпедо" проиграло чемпиону Кубка Гагарина
18 августа 2025 16:29  [312] ЛУКОЙЛ выступил генеральным партнером автопробега БРИКС
18 августа 2025 16:04  [335] Дзержинский "Химик" впервые завоевал Кубок России по пляжному регби
18 августа 2025 10:40  [444] Дзержинский "Химик" возглавил турнирную таблицу после победы над "Рубином-2"
16 августа 2025 09:40  [610] Белорусский защитник Вадим Пигас усилил ФК "Пари НН"
Спорт

Мелик-Гусейнов опроверг слухи о переносе матча "Пари НН" в Химки

19 августа 2025 15:13 Спорт
Мелик-Гусейнов опроверг слухи о переносе матча Пари НН в Химки

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что матч нижегородской команды с "Оренбургом" якобы состоится на "Арене Химки".

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что подобные сведения не соответствуют действительности.

"Это неправда. Прошу не распространять этот фейк", — написал гендиректор.

Он также обратил внимание на то, что подобные публикации могут привести к появлению мошеннических сайтов, через которые болельщики пытаются приобрести билеты на несуществующий матч.

" Вы способствуете появлению фишинговых сайтов, где сразу же после таких новостей доверчивые люди начинают покупать билеты на матч. А потом оказывается, что людей обманули, а деньги украдены. Будьте осторожны с подобной информацией", — добавил Мелик-Гусейнов.

Сейчас на домашнем стадионе "Пари НН" проходят ремонтные работы, поэтому команда временно проводит свои матчи в Саранске. Вернуться в Нижний Новгород клуб планирует не раньше октября.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" одержал первую победу в чемпионате РПЛ.

Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
