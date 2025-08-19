Мелик-Гусейнов опроверг слухи о переносе матча "Пари НН" в Химки Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что матч нижегородской команды с "Оренбургом" якобы состоится на "Арене Химки".

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что подобные сведения не соответствуют действительности.

"Это неправда. Прошу не распространять этот фейк", — написал гендиректор.

Он также обратил внимание на то, что подобные публикации могут привести к появлению мошеннических сайтов, через которые болельщики пытаются приобрести билеты на несуществующий матч.

" Вы способствуете появлению фишинговых сайтов, где сразу же после таких новостей доверчивые люди начинают покупать билеты на матч. А потом оказывается, что людей обманули, а деньги украдены. Будьте осторожны с подобной информацией", — добавил Мелик-Гусейнов.

Сейчас на домашнем стадионе "Пари НН" проходят ремонтные работы, поэтому команда временно проводит свои матчи в Саранске. Вернуться в Нижний Новгород клуб планирует не раньше октября.

