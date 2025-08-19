Нижегородский суд отказался сносить кафе Андрея Климентьева Общество

Фото: Александр Воложанин

Спор между бизнесменом Андреем Климентьевым и администрацией Нижнего Новгорода по поводу кафе "Вкус и дым" завершился не в пользу мэрии. Арбитражный суд отказался удовлетворить требование о сносе здания, но обязал предпринимателя освободить участок земли общего пользования, на который кафе частично заходит. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Разбирательство длилось более двух лет. В январе 2023 года администрация города и минимущества области подали иск к АО "Универсам "Нижегородский", которое принадлежит Климентьеву. Власти утверждали, что двухэтажное кафе площадью около 400 квадратных метров построено без разрешения и с выходом за границы арендуемого участка.

По мнению истцов, строение нарушает правила землепользования и частично занимает территорию общего пользования. Представители минимущества также указали, что согласие на строительство от арендодателя получено не было, а здание возведено на заглубленном фундаменте, что, по их мнению, придает ему признаки капитального объекта.

Однако две проведённые экспертизы пришли к выводу, что кафе не является объектом капитального строительства, а значит, разрешение на его возведение не требовалось. Сам Андрей Климентьев настаивал на том, что здание — движимое имущество, установленное на месте старого советского пункта приёма стеклотары. Он также заявил, что готов сдвинуть кафе на три метра вглубь двора, чтобы не нарушать границы участка.

Судья признал требование о сносе необоснованным и отказал в удовлетворении иска мэрии. Вместе с тем он частично поддержал позицию минимущества. Компании Климентьева дали два месяца на то, чтобы освободить около 50 квадратных метров территории, которая не входит в арендуемый участок.

Предприниматель назвал решение справедливым и выразил готовность выполнить предписание суда. Он также отметил, что власти могли бы пойти другим путём — сдать спорный участок в аренду и получать с него доход в бюджет.

В администрация Нижегородского района сообщили НИА "Нижний Новгород", что решение о подаче апелляционной жалобы по данному делу будет принято после получения и изучения полного текста решения Арбитражного суда, в установленные законом процессуальные сроки.

