Общество

Рабочие восстановят территорию после ремонта теплотрассы на улице Горького

19 августа 2025 15:50  [106] Общество
Рабочие восстановят территорию после ремонта теплотрассы на улице Горького

Территорию возле многоквартирного дома №184 на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде благоустроят к концу лета, сообщает pravda-nn.ru.

Как рассказали в администрации Нижегородского района, ранее на этом участке проводился капитальный ремонт теплотрассы.

В ходе работ тротуар вдоль дома был перекопан, ограждён строительными барьерами и временно стал недоступен для пешеходов. На месте работала техника, и проход по улице был ограничен на протяжении нескольких месяцев.

Сейчас реконструкция теплосетей завершена. Подрядная организация приступила к следующему этапу — восстановлению благоустройства. По информации районной администрации, завершить все работы планируется до конца августа.

Ранее сообщалось, что благоустройство Автозаводского парка планируется начать в Нижнем Новгороде в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Благоустройство Нижегородский район Ремонтные работы
