Рабочие восстановят территорию после ремонта теплотрассы на улице Горького

Территорию возле многоквартирного дома №184 на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде благоустроят к концу лета, сообщает pravda-nn.ru.
Как рассказали в администрации Нижегородского района, ранее на этом участке проводился капитальный ремонт теплотрассы.
В ходе работ тротуар вдоль дома был перекопан, ограждён строительными барьерами и временно стал недоступен для пешеходов. На месте работала техника, и проход по улице был ограничен на протяжении нескольких месяцев.
Сейчас реконструкция теплосетей завершена. Подрядная организация приступила к следующему этапу — восстановлению благоустройства. По информации районной администрации, завершить все работы планируется до конца августа.
Ранее сообщалось, что благоустройство Автозаводского парка планируется начать в Нижнем Новгороде в 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+