Нижегородское "Торпедо" проиграло "Спартаку" в товарищеском матче

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" потерпел поражение во втором контрольном матче. Встреча со "Спартаком" 20 августа закончилась со счетом 6:3 в пользу москвичей.

Тренерский штаб решил попробовать новые сочетания. Кроме того, на ворота встал Денис Костин.

И изменения принесли свои плоды. Уже на второй минуте матча нижегородцы открыли счёт. Никите Шавину ассистировал Дмитрий Шевченко. Однако спустя пять минут хозяева сравняли счет.

Первый период завершился вничью, а вот во второй двадцатиминутке нижегородцам пришлось непросто. Несмотря на три удаления, торпедовцы не позволили сопернику реализовать численное преимущество. Однако в равных составах "Торпедо" пропустило дважды.

На старте третьего периода "спартаковцы" увеличили отрыв сделали счет 4:1 в свою пользу. Ответ от "Торпедо" не заставил себя ждать — Никита Шавин оформил дубль. Тем не менее, в концовке "автозаводцы" получили еще две шайбы в пустые ворота. Тем не менее, Антон Сизов сумел сократить отставание, реализовав момент за 13 секунд до окончания матча.

Вскоре "Торпедо" вновь предстоит сыграть в "Мегаспорте". С 28 по 31 августа "Торпедо" примет участие в Кубке мэра Москвы.