Нижегородский минпром требует 37 млн от УК технопарка "Волга"

Нижегородский минпром требует 37 млн от управляющей компании технопарка «Волга»

Министерство промышленности и торговли Нижегородской области подало иск в арбитражный суд с требованием взыскать 37,4 млн рублей с ООО "Прано Групп" — компании, управляющей технопарком микроэлектроники "Волга", расположенным на территории города Бор. Информация о подаче иска размещена в материалах арбитражной картотеки.

Причины обращения в суд в документах не уточняются. Заседание по делу назначено на сентябрь. Иск поступил в Арбитражный суд Нижегородской области 8 июля. Заседание назначено на 9 сентября. 

Напомним, проект промышленного технопарка "Волга" был анонсирован в 2022 году. Тогда сообщалось, что технопарк разместится на площадке бывшего Борского стекольного завода. В июле того же года правительство Нижегородской области и ООО "Прано Групп" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта. Общий объем инвестиций из регионального и федерального бюджетов должен был составить около 900 млн рублей за три года.

В июле 2023 года Минпромторг России подтвердил, что технопарк "Волга" и его управляющая компания соответствуют всем необходимым требованиям. Проект включили в официальный реестр промышленных технопарков страны.

Летом 2024 года стало известно о планах по запуску российско-белорусского производства электроники на базе технопарка. Соответствующий договор о намерениях подписали белорусское ОАО "Интеграл", НПО "Промышленный капитал" и технопарк "Волга".

Однако уже в декабре 2024 года руководитель ООО "Прано Групп" оказался в центре уголовного расследования. По версии следствия, компания предоставила в министерство поддельные договоры на закупку оборудования для производства сжатого воздуха. Деньги на эти цели — более 209 млн рублей — были получены в виде субсидии в рамках соглашения с Минпромом, подписанного в 2023 году.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Руководитель компании был заключён под стражу по решению суда.

Минпромторг Суд Уголовное дело
