Культура и отдых

Арт-лавочку с пернатыми установили во дворе на Звездинке

21 августа 2025 12:55
Нижегородцам предложили отдохнуть на арт-лавочке с пернатыми у Звездинки

Фото: ИА "Время Н"/ Юлия Иванова

Во дворе на пересечении улиц Студёной и Звездинки в Нижнем Новгороде появилась необычная зона отдыха, оформленная в виде уютного арт-пространства. Об этом сообщает ИА "Время Н". 

Отмечается, что новая площадка предназначена для спокойного времяпрепровождения и уже доступна как горожанам, так и туристам. У стены из красного кирпича, которую оплетает зелёный плющ, установлена деревянная лавочка. Над ней размещена надпись: "Посидим, почирикаем".

Композицию дополняют декоративные элементы — фигурки птиц, рамки для картин, цветочные кашпо, а также птичья клетка, вазон с папоротником и стремянка, украшенная цветами в горшках.

Арт-дворик создаёт атмосферу уюта и неспешного отдыха, приглашая прохожих присесть и ненадолго отвлечься от городской суеты.

Ранее сообщалось, что на Рождественской улице появилось новое граффити, посвященное жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. 

Искусство Отдых
