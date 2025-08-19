Арт-лавочку с пернатыми установили во дворе на Звездинке Культура и отдых

Фото: ИА "Время Н"/ Юлия Иванова

Во дворе на пересечении улиц Студёной и Звездинки в Нижнем Новгороде появилась необычная зона отдыха, оформленная в виде уютного арт-пространства. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Отмечается, что новая площадка предназначена для спокойного времяпрепровождения и уже доступна как горожанам, так и туристам. У стены из красного кирпича, которую оплетает зелёный плющ, установлена деревянная лавочка. Над ней размещена надпись: "Посидим, почирикаем".

Композицию дополняют декоративные элементы — фигурки птиц, рамки для картин, цветочные кашпо, а также птичья клетка, вазон с папоротником и стремянка, украшенная цветами в горшках.

Арт-дворик создаёт атмосферу уюта и неспешного отдыха, приглашая прохожих присесть и ненадолго отвлечься от городской суеты.

