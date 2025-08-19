В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя в День знаний

Фото:
В День знаний, 1 сентября, в Нижнем Новгороде будет временно запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства, ограничение вводится на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 8 Закона Нижегородской области "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области" от 29 июня 2012 года №74-З.
Запрет действует на время проведения мероприятий, официально согласованных с органами исполнительной власти региона или органами местного самоуправления.
Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в период традиционных школьных торжеств.
Ранее сообщалось, что количество заявлений на зачисление в школы Нижегородской области от иностранных граждан сократилось почти в десять раз.
