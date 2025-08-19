новые площадки для выездной регистрации брака появятся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появятся новые круглогодичные площадки для выездной регистрации брака. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".
Проект реализуется при участии Главного управления ЗАГС Нижегородской области и АНО "Институт демографического развития".
Отмечается, что сегодня молодожены уже могут провести церемонию в знаковых местах города: на смотровой площадке Спасо-Преображенской колокольни, в Нижегородском кремле, усадьбе Рукавишниковых, Планетарии 1, Дворце спорта "Нагорный" и других популярных локациях.
Скоро к списку доступных мест добавятся Дом губернатора, Театр драмы, Хоровой колледж им. Л.К. Сивухина, культурный центр "Пакгаузы", музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, стадион "Нижний Новгород", Гербовый зал Нижегородской ярмарки и музей-заповедник "Щелоковский хутор".
Как отметила руководитель Главного управления ЗАГС Ольга Краснова, современные пары стремятся к индивидуальности в оформлении свадьбы. Особенно востребованы живописные и архитектурно выразительные пространства. В летний сезон акцент делается на открытые площадки, в холодное время — на интерьерные залы.
По словам директора Института демографического развития Евгения Журавлёва, проект направлен на укрепление института семьи и популяризацию традиционных ценностей. Он подчеркнул, что красивая церемония помогает молодоженам глубже осознать значимость брака и закладывает основу для крепких отношений.
Актуальная информация о площадках размещена на сайте Нижегородского дома бракосочетания. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или при личном визите в дома бракосочетания.
Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Семья". Кроме того, период с 2025 по 2030 год в Нижегородской области объявлен Пятилетием семьи по решению губернатора Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги.
