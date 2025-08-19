Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
23 августа 2025 10:57  [72] Министр Пучков рассказал о грядущих изменениях в образовательной системе
23 августа 2025 10:43  [97] Путину доложили о ходе реализации проектов НЦФМ в Сарове
23 августа 2025 10:31  [104] Семье погибшего на СВО Сергея Смирнова передали орден Мужества
23 августа 2025 10:24  [114] Участок улицы Максима Горького закроют для транспорта на месяц
23 августа 2025 10:10  [147] Путин наградил сотрудников ядерного центра в Сарове
23 августа 2025 09:17  [156] Прогулочный речной маршрут свяжет две набережные Нижнего Новгорода
23 августа 2025 07:56  [158] Сборы ребенка в школу обходятся нижегородцам почти в 16 тысяч рублей
22 августа 2025 20:39  [229] АПЗ организует первый семейный фестиваль ЗОЖ
22 августа 2025 20:23  [241] Праздничный парад судов в честь Дня государственного флага прошел на реке Волге
22 августа 2025 20:00  [264] Нижегородцы могут оценить работу регионального кадрового центра "Работа России"
Общество

Семье погибшего на СВО Сергея Смирнова передали орден Мужества

23 августа 2025 10:31
Семье погибшего на СВО Сергея Смирнова передали орден Мужества

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась церемония передачи государственной награды Российской Федерации "Орден Мужества" родственникам рядового Сергея Смирнова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что поступок земляка является примером истинной храбрости и любви к стране. 

"Сергей отдал жизнь ради безопасности родной страны и показал пример верности России. Это настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и настоящего патриотизма", — сказал чиновник.

На вручении награды присутствовал врио военного комиссара Ленинского и Канавинского района Юрий Вавилов.

Ранее сообщалось, что в приволжской столице увековечили подвиг героя СВО Дмитрия Юрова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных