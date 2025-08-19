Семье погибшего на СВО Сергея Смирнова передали орден Мужества

Фото:
В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась церемония передачи государственной награды Российской Федерации "Орден Мужества" родственникам рядового Сергея Смирнова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что поступок земляка является примером истинной храбрости и любви к стране.
"Сергей отдал жизнь ради безопасности родной страны и показал пример верности России. Это настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и настоящего патриотизма", — сказал чиновник.
На вручении награды присутствовал врио военного комиссара Ленинского и Канавинского района Юрий Вавилов.
Ранее сообщалось, что в приволжской столице увековечили подвиг героя СВО Дмитрия Юрова.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+