Семье погибшего на СВО Сергея Смирнова передали орден Мужества Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась церемония передачи государственной награды Российской Федерации "Орден Мужества" родственникам рядового Сергея Смирнова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что поступок земляка является примером истинной храбрости и любви к стране.

"Сергей отдал жизнь ради безопасности родной страны и показал пример верности России. Это настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и настоящего патриотизма", — сказал чиновник.

На вручении награды присутствовал врио военного комиссара Ленинского и Канавинского района Юрий Вавилов.

