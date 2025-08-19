Концерт фестиваля "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде перенесли из-за дождя Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Концерт фестиваля "Музыка балконов" (0+) 23 августа в Нижнем Новгород пришлось перенести из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном минкульте.

В субботу на балконе Дома Сироткина должно было состояться выступление одного из старейших джазовых коллективов города под названием "Нижегородский диксиленд". Однако погода внесла свои коррективы.

Организаторы решили перенести мероприятие на воскресенье, 24 августа. Концерт начнется в 18:00.

Напомним, 23 августа в парке "Швейцария" споет (0+) известная уроженка Нижегородской области певица Натали.

Сообщалось также, что в августе нижегородский фестиваль "Музыка балконов" проходит в Санкт-Петербурге.