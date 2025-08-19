Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 августа 2025 12:17  [63] Концерт фестиваля "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде перенесли из-за дождя
21 августа 2025 14:40  [536] "Атомная" выставка открылась в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 12:55  [443] Арт-лавочку с пернатыми установили во дворе на Звездинке
20 августа 2025 10:02  [477] Историческая выставка о героях тыла открылась на Бору
19 августа 2025 09:00  [492] Муралы на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26  [890] Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 13:00  [465] Архивную выставку о вкладе Горького в авиацию показали к Дню города
17 августа 2025 12:33  [903] Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде
17 августа 2025 12:05  [672] Яблочный Спас отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода
17 августа 2025 11:30  [599] Игровую площадку в парке "Швейцария" обновили ко Дню города
Культура и отдых

Концерт фестиваля "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде перенесли из-за дождя

23 августа 2025 12:17
Концерт фестиваля Музыка балконов в Нижнем Новгороде перенесли из-за дождя

Фото: Александр Воложанин

Концерт фестиваля "Музыка балконов" (0+) 23 августа в Нижнем Новгород пришлось перенести из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном минкульте. 

В субботу на балконе Дома Сироткина должно было состояться выступление одного из старейших джазовых коллективов города под названием "Нижегородский диксиленд". Однако погода внесла свои коррективы. 

Организаторы решили перенести мероприятие на воскресенье, 24 августа. Концерт начнется в 18:00. 

Напомним, 23 августа в парке "Швейцария" споет (0+) известная уроженка Нижегородской области певица Натали. 

Сообщалось также, что в августе нижегородский фестиваль "Музыка балконов" проходит в Санкт-Петербурге. 

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
