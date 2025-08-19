Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество
Общество

Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

24 августа 2025 07:44  [119] Общество
Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения сняли в нижегородском аэропорту, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 03:41 24 августа. 

По его информации, за время действия ограничений на запасной аэродром ушли два воздушных судна. 

Напомним, что в субботу план "Ковер" вводили дважды: в пять и десять часов вечера. Из-за этого пришлось отменить авиашоу на Стрелке. 

Аэропорт беспилотники Росавиация
