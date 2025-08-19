Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения сняли в нижегородском аэропорту, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 03:41 24 августа.
По его информации, за время действия ограничений на запасной аэродром ушли два воздушных судна.
Напомним, что в субботу план "Ковер" вводили дважды: в пять и десять часов вечера. Из-за этого пришлось отменить авиашоу на Стрелке.
