Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Ограничения сняли в нижегородском аэропорту, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 03:41 24 августа.

По его информации, за время действия ограничений на запасной аэродром ушли два воздушных судна.

Напомним, что в субботу план "Ковер" вводили дважды: в пять и десять часов вечера. Из-за этого пришлось отменить авиашоу на Стрелке.