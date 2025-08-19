Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии

24 августа 2025 18:15  [115] Спорт
Норманочка начала путь к Кубку мира с тренировки под ливнем в Бразилии

Фото: Telegram-канал ЖМФК "Норманочка"

Женская мини-футбольная команда из Нижнего Новгорода "Норманочка" прибыла в Бразилию, где примет участие в Кубке мира. Сразу после приезда спортсменки провели первую тренировку.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, занятие прошло в непростых погодных условиях — на поле шел проливной дождь. Несмотря на это, команда успешно справилась с нагрузкой и приступила к подготовке к групповому этапу турнира.

Помимо тренировок, футболистки нашли время для знакомства с местными достопримечательностями. В частности, они посетили знаменитые водопады Игуасу, расположенные на границе Бразилии и Аргентины.

Напомним, что на групповом этапе "Норманочке" предстоит сыграть с тремя соперниками: аргентинским клубом "Падре Мугика", колумбийской командой "Ла Перла" и американским коллективом "Нью-Йорк Эквадор".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ЖМФК "Норманочка" Спорт Футбол
