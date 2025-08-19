Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии Спорт

Фото: Telegram-канал ЖМФК "Норманочка"

Женская мини-футбольная команда из Нижнего Новгорода "Норманочка" прибыла в Бразилию, где примет участие в Кубке мира. Сразу после приезда спортсменки провели первую тренировку.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, занятие прошло в непростых погодных условиях — на поле шел проливной дождь. Несмотря на это, команда успешно справилась с нагрузкой и приступила к подготовке к групповому этапу турнира.

Помимо тренировок, футболистки нашли время для знакомства с местными достопримечательностями. В частности, они посетили знаменитые водопады Игуасу, расположенные на границе Бразилии и Аргентины.

Напомним, что на групповом этапе "Норманочке" предстоит сыграть с тремя соперниками: аргентинским клубом "Падре Мугика", колумбийской командой "Ла Перла" и американским коллективом "Нью-Йорк Эквадор".