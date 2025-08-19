Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в ближайшее время оставить занимаемую должность, пишет Sport24. В случае его ухода подбором кандидатов на освободившийся пост займется глава Центра управления региональным спортом Максим Гафуров.

НИА "Нижний Новгород" обратился за пояснениями в пресс-службу футбольного клуба. Там сказали, что не комментируют слухи.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов был назначен генеральным директором ФК "Пари НН" летом 2023 года. До этого он работал заместителем губернатора по соцполитике и по совместительству министром здравоохранения региона.

Решение о его назначении на руководящую должность в клубе принимал лично губернатор Глеб Никитин. Тогда он отметил, что Мелик-Гусейнов обладает способностью эффективно вникать в новую сферу, формировать сильную команду и грамотно выстраивать рабочие процессы.

К слову, разговоры об уходе Мелик-Гусейнова появляются в масс-медиа не впервые. Ранее с такой же незавидной периодичностью ходила информация об отставке бывшего главного тренера Виктора Ганчаренко, который в итоге был уволен в июне текущего года.