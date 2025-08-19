Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Последние новости рубрики Спорт
25 августа 2025 12:50  [95] Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова
25 августа 2025 09:10  [240] Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"
24 августа 2025 18:15  [317] Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии
24 августа 2025 15:23  [361] Дзержинский "Химик" одержал одиннадцатую победу подряд
24 августа 2025 09:17  [539] "Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3
24 августа 2025 07:41  [651] Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
23 августа 2025 20:33  [509] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
23 августа 2025 12:58  [480] Овечкин анонсировал матч "Динамо" в поддержку дальневосточного леопарда
22 августа 2025 20:17  [517] Нижегородский ФК "Волна" пробился в третий раунд Кубка России
22 августа 2025 19:15  [498] ОМК помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни
Спорт

Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова

25 августа 2025 12:50
Что в Пари НН говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в ближайшее время оставить занимаемую должность, пишет Sport24. В случае его ухода подбором кандидатов на освободившийся пост займется глава Центра управления региональным спортом Максим Гафуров.

НИА "Нижний Новгород" обратился за пояснениями в пресс-службу футбольного клуба. Там сказали, что не комментируют слухи.  

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов был назначен генеральным директором ФК "Пари НН" летом 2023 года. До этого он работал заместителем губернатора по соцполитике и по совместительству министром здравоохранения региона.

Решение о его назначении на руководящую должность в клубе принимал лично губернатор Глеб Никитин. Тогда он отметил, что Мелик-Гусейнов обладает способностью эффективно вникать в новую сферу, формировать сильную команду и грамотно выстраивать рабочие процессы.

К слову, разговоры об уходе Мелик-Гусейнова появляются в масс-медиа не впервые. Ранее с такой же незавидной периодичностью ходила информация об отставке бывшего главного тренера Виктора Ганчаренко, который в итоге был уволен в июне текущего года.

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
