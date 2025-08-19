Рабочий разбился насмерть при падении с высоты 4-го этажа в Новинках Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

41-летний разнорабочий погиб при падении с высоты четвертого этажа в Новинках, сообщили в Гострудинспекции по региону.

Трагедия произошла на стройке в Новинках 25 августа. По предварительной информации, мужчина потерял равновесие при выполнении монтажных работ и полетел вниз. Он скончался на месте.

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства случившегося и ждет извещение о несчастном случае на производстве от работодателя погибшего.

