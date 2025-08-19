Рабочий разбился насмерть при падении с высоты 4-го этажа в Новинках

Фото:
41-летний разнорабочий погиб при падении с высоты четвертого этажа в Новинках, сообщили в Гострудинспекции по региону.
Трагедия произошла на стройке в Новинках 25 августа. По предварительной информации, мужчина потерял равновесие при выполнении монтажных работ и полетел вниз. Он скончался на месте.
Трудовая инспекция выясняет обстоятельства случившегося и ждет извещение о несчастном случае на производстве от работодателя погибшего.
Ранее сообщалось, что водителя-экспедитора нашли мертвым в кабине грузовика в Воротынском округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+