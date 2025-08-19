Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 августа 2025 12:47  [39] Создатели двух отелей в нижегородских ОКН получили льготы по кредитам
27 августа 2025 11:29  [113] ВТБ пятый год подряд признан лидером рынка Private Banking в России
26 августа 2025 20:00  [341] В Сарове трехкратно снизят ставку налога на имущество физлиц
26 августа 2025 18:00  [395] Выяснилось, сколько стоит аренда квартиры рядом с нижегородскими вузами
26 августа 2025 15:04  [274] Нижегородские предприятия пригласили для участия в международной выставке MiningMetals 2025
25 августа 2025 19:09  [530] Приставы оштрафовали нижегородский банк на 300 тысяч за нарушение прав должника
25 августа 2025 15:21  [396] Нижегородских соцпредпринимателей пригласили к участию в конкурсе "Взгляд в будущее"
25 августа 2025 12:41  [386] Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда"
25 августа 2025 12:01  [1058] Нижегородцев бесплатно обучат профессиям в сфере беспилотных авиасистем
25 августа 2025 11:32  [384] ВТБ: каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом
Экономика

Создатели двух отелей в нижегородских ОКН получили льготы по кредитам

27 августа 2025 12:47  [39] Экономика
Создатели двух отелей в нижегородских ОКН получили льготы по кредитам

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области"

Двум инвесторам, реализующим проекты отелей в объектах культурного наследия Нижегородской области, частично компенсировали расходы по процентам по кредитам. В министерстве туризма и промыслов региона утвердили выплату субсидий победителям первого конкурсного отбора. Общая сумма поддержки превысила 9 млн рублей из областного бюджета — это возмещение понесённых на данный момент затрат, сообщили в минтуризма региона. 

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что в области формируются и запускаются собственные государственные меры поддержки туротрасли. По его словам, в рассматриваемых проектах сочетаются сохранение памятников и создание современной туристической инфраструктуры, что в целом стимулирует внутренний туризм. Он добавил, что всё больше предпринимателей обращают внимание на историческую среду: благодаря этому жители и гости региона получают доступ к уникальным средствам размещения с особой атмосферой, привлекающей ценителей истории и винтажной эстетики. Этот новый тренд в регионе поддерживают.

Конкурсный отбор проходил в феврале–марте текущего года, итоги подведены в апреле. Победили две инициативы в Нижнем Новгороде: создание бутик-отеля "Усадьба Евдокии Ермолаевой" на восемь номеров (улица Алексеевская) и проект реставрации с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом" конца XIX — начала XX века на 12 номеров (улица Сергиевская). Первый отель уже принимает гостей, второй планируют открыть в 2026 году.

Согласно порядку предоставления субсидий, к конкурсным отборам допускаются инвестпроекты по созданию гостиниц, в том числе в зданиях, являющихся ОКН или выявленными ОКН, с номерным фондом до 119 номеров включительно.

Предельные размеры субсидий зависят от категории инвестиционного проекта. Во всех случаях максимальная доля возмещения не может превышать ключевую ставку Банка России. Подробные условия размещены на сайте министерства.

Напомним, развитие туристической инфраструктуры — одно из ключевых направлений нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его задачи включают выпуск отечественной продукции для отрасли, подготовку кадров и продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Усадьбе Савиновой до ноября 2027 года откроется ресторан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Льготы ОКН Туризм
Поделиться:
Новости по теме
08 августа 2025 07:00  [852] Открылся первый отель на трассе М-12 в Нижегородской области
05 августа 2025 13:12  [675] Кредит на 1,8 млрд рублей дали для строительства отеля на Большой Покровской
11 июля 2025 10:13  [795] Эксперты одобрили проект 8-этажной гостиницы в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных