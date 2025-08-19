Создатели двух отелей в нижегородских ОКН получили льготы по кредитам Экономика

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области"

Двум инвесторам, реализующим проекты отелей в объектах культурного наследия Нижегородской области, частично компенсировали расходы по процентам по кредитам. В министерстве туризма и промыслов региона утвердили выплату субсидий победителям первого конкурсного отбора. Общая сумма поддержки превысила 9 млн рублей из областного бюджета — это возмещение понесённых на данный момент затрат, сообщили в минтуризма региона.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что в области формируются и запускаются собственные государственные меры поддержки туротрасли. По его словам, в рассматриваемых проектах сочетаются сохранение памятников и создание современной туристической инфраструктуры, что в целом стимулирует внутренний туризм. Он добавил, что всё больше предпринимателей обращают внимание на историческую среду: благодаря этому жители и гости региона получают доступ к уникальным средствам размещения с особой атмосферой, привлекающей ценителей истории и винтажной эстетики. Этот новый тренд в регионе поддерживают.

Конкурсный отбор проходил в феврале–марте текущего года, итоги подведены в апреле. Победили две инициативы в Нижнем Новгороде: создание бутик-отеля "Усадьба Евдокии Ермолаевой" на восемь номеров (улица Алексеевская) и проект реставрации с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом" конца XIX — начала XX века на 12 номеров (улица Сергиевская). Первый отель уже принимает гостей, второй планируют открыть в 2026 году.

Согласно порядку предоставления субсидий, к конкурсным отборам допускаются инвестпроекты по созданию гостиниц, в том числе в зданиях, являющихся ОКН или выявленными ОКН, с номерным фондом до 119 номеров включительно.

Предельные размеры субсидий зависят от категории инвестиционного проекта. Во всех случаях максимальная доля возмещения не может превышать ключевую ставку Банка России. Подробные условия размещены на сайте министерства.

Напомним, развитие туристической инфраструктуры — одно из ключевых направлений нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его задачи включают выпуск отечественной продукции для отрасли, подготовку кадров и продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Усадьбе Савиновой до ноября 2027 года откроется ресторан.