Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 августа 2025 09:10  [120] Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"
24 августа 2025 18:15  [282] Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии
24 августа 2025 15:23  [324] Дзержинский "Химик" одержал одиннадцатую победу подряд
24 августа 2025 09:17  [500] "Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3
24 августа 2025 07:41  [614] Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
23 августа 2025 20:33  [474] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
23 августа 2025 12:58  [455] Овечкин анонсировал матч "Динамо" в поддержку дальневосточного леопарда
22 августа 2025 20:17  [504] Нижегородский ФК "Волна" пробился в третий раунд Кубка России
22 августа 2025 19:15  [485] ОМК помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни
22 августа 2025 14:00  [467] Нижегородское "Торпедо" открывает еще одно детское отделение
Спорт

Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"

25 августа 2025 09:10  [120] Спорт
Пиво будут продавать на новой Ледовой арене Торпедо

Фото: Александр Воложанин

На предсезонной пресс-конференции хоккейного клуба "Торпедо" генеральный директор команды Евгений Забуга подтвердил, что на новой Ледовой арене будет разрешена продажа пива.

По словам гендиректора, продажа и употребление хмельного напитка будут возможны только в специально отведенных зонах на территории арены. Пронос пива на сидячие места будет строго запрещен.

"Что касается пива: ожидается система зонирования. В специальных зонах напиток можно будет приобрести и употребить. В чашу проносить нельзя. Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет. И это важная часть коммерческой составляющей", - подчеркнул он.

К слову, во Дворце спорта "Нагорный", где "Торпедо" начнет грядущий хоккейный сезон, пиво не продают, на что давно жалуются болельщики.

Подобная модель уже применяется на других спортивных стадионах в разных видах спорта и показывает положительные результаты. Серьезных инцидентов, связанных с продажей алкоголя, зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что молодежка "Чайки" первой сыграет на новой Ледовой арене.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
23 августа 2025 20:33  [474] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
22 августа 2025 14:00  [467] Нижегородское "Торпедо" открывает еще одно детское отделение
05 августа 2025 20:02  [1300] Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных