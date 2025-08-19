Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо" Спорт

Фото: Александр Воложанин

На предсезонной пресс-конференции хоккейного клуба "Торпедо" генеральный директор команды Евгений Забуга подтвердил, что на новой Ледовой арене будет разрешена продажа пива.

По словам гендиректора, продажа и употребление хмельного напитка будут возможны только в специально отведенных зонах на территории арены. Пронос пива на сидячие места будет строго запрещен.

"Что касается пива: ожидается система зонирования. В специальных зонах напиток можно будет приобрести и употребить. В чашу проносить нельзя. Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет. И это важная часть коммерческой составляющей", - подчеркнул он.

К слову, во Дворце спорта "Нагорный", где "Торпедо" начнет грядущий хоккейный сезон, пиво не продают, на что давно жалуются болельщики.

Подобная модель уже применяется на других спортивных стадионах в разных видах спорта и показывает положительные результаты. Серьезных инцидентов, связанных с продажей алкоголя, зафиксировано не было.

