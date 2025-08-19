В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области

Фото:
Возродить Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею планируется в 2026 году, сообщил гендиректор ХК "Торпедо" Евгений Забуга на пресс-конференции 23 августа.
Напомним, что турнир проходил с 2009-го по 2019 год. Затем руководству клуба пришлось отказаться от его проведения, поскольку КРК "Нагорный" не выдерживал такую нагрузку. И вот накануне открытия новой Ледовой арены на Стрелке в клубе заговорили о возможном возрождении предсезонного турнира.
По словам нового гендиректора "Торпедо", на новой домашней площадке Кубок губернатора будет интересным и привлекательным.
"Тем более, в летний период времени в хоккейных городах аудитория готова посетить эти матчи. Так что да, мы обсуждаем эту возможность и надеемся, что нижегородские болельщики увидят этот турнир уже следующим летом", - сказал Забуга.
Ранее выяснилось, что Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору "Торпедо".
