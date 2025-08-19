125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
23 августа 2025 20:33  [121] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
23 августа 2025 12:58  [216] Овечкин анонсировал матч "Динамо" в поддержку дальневосточного леопарда
22 августа 2025 20:17  [319] Нижегородский ФК "Волна" пробился в третий раунд Кубка России
22 августа 2025 19:15  [321] ОМК помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни
22 августа 2025 14:00  [377] Нижегородское "Торпедо" открывает еще одно детское отделение
22 августа 2025 11:50  [412] Нижегородские ветераны СВО успешно выступили на межрегиональном турнире
22 августа 2025 08:38  [416] Три футбольных поля при детсадах открыли в Дзержинске
21 августа 2025 18:55  [484] Нижегородские футзалистки сыграют с Аргентиной, Колумбией и США на Кубке мира
20 августа 2025 17:52  [497] Нижегородское "Торпедо" проиграло "Спартаку" в товарищеском матче
20 августа 2025 16:00  [479] Ветераны СВО приняли участие в "Кубке защитников Отечества" в Дзержинске
Спорт

В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области

23 августа 2025 20:33  [121] Спорт
В Торпедо заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области

Фото: ХК "Торпедо"

Возродить Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею планируется в 2026 году, сообщил гендиректор ХК "Торпедо" Евгений Забуга на пресс-конференции 23 августа. 

Напомним, что турнир проходил с 2009-го по 2019 год. Затем руководству клуба пришлось отказаться от его проведения, поскольку КРК "Нагорный" не выдерживал такую нагрузку. И вот накануне открытия новой Ледовой арены на Стрелке в клубе заговорили о возможном возрождении предсезонного турнира. 

По словам нового гендиректора "Торпедо", на новой домашней площадке Кубок губернатора будет интересным и привлекательным. 

"Тем более, в летний период времени в хоккейных городах аудитория готова посетить эти матчи. Так что да, мы обсуждаем эту возможность и надеемся, что нижегородские болельщики увидят этот турнир уже следующим летом", - сказал Забуга. 

Ранее выяснилось, что Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору "Торпедо". 

Теги:
Евгений Забуга ХК "Торпедо" Хоккей
