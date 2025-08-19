Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде начнутся 2 сентября

Фото:
Со 2 по 10 сентября в Нижнем Новгороде пройдут пробные пуски тепла. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на выездном мероприятии, которое посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам главы города, к этому моменту все коммунальные службы должны быть полностью готовы к подаче тепла. Пробное протапливание станет завершающим этапом подготовки к отопительному сезону.
Шалабаев отметил, что, несмотря на благоприятный долгосрочный прогноз синоптиков, городские власти учитывают переменчивость погоды и намерены быть готовыми к подаче тепла в любой момент.
Так, запуск отопления возможен даже при температуре выше традиционного норматива. При принятии решения о начале отопительного сезона будут учитываться не только объективные показатели, но и субъективные ощущения горожан.
Добавим также, что пробные топки в Кстове пройдут синхронно с Нижним Новгородом.
Ранее сообщалось, что мэр проверил готовность котельных к предстоящему отопительному сезону.
