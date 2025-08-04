Власти Нижнего Новгорода начали пересматривать размещение парковок для самокатов Общество

Городские власти начали пересматривать размещение парковок для самокатов.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, отвечая на жалобу жителя в соцсетях, департамент транспорта и дорожного хозяйства проводит анализ улично-дорожной сети с целью выявления участков, где размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) мешает движению пешеходов.

На основании результатов этого анализа специалисты поэтапно подготавливают проекты нормативно-правовых актов, которые предусматривают изменения в адресный перечень размещения парковок для СИМ.

Этот перечень был утвержден постановлением администрации города от 28 марта 2025 года. В документе, в том числе, были определены улицы, где ездить на самокатах нельзя.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что городские власти не планируют полностью запрещать электросамокаты.