Власти Нижнего Новгорода начали пересматривать размещение парковок для самокатов

Городские власти начали пересматривать размещение парковок для самокатов.
Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, отвечая на жалобу жителя в соцсетях, департамент транспорта и дорожного хозяйства проводит анализ улично-дорожной сети с целью выявления участков, где размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) мешает движению пешеходов.
На основании результатов этого анализа специалисты поэтапно подготавливают проекты нормативно-правовых актов, которые предусматривают изменения в адресный перечень размещения парковок для СИМ.
Этот перечень был утвержден постановлением администрации города от 28 марта 2025 года. В документе, в том числе, были определены улицы, где ездить на самокатах нельзя.
Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что городские власти не планируют полностью запрещать электросамокаты.
