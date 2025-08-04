После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 августа 2025 16:47  [56] Мессенджер MAX официально представят в начале осени
13 августа 2025 16:40  [72] Власти Нижнего Новгорода начали пересматривать размещение парковок для самокатов
13 августа 2025 16:18  [108] Еще несколько гаражей изымаются в Сормове ради продления метро
13 августа 2025 15:54  [133] Нижегородская делегация приняла участие в финальных мероприятиях V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли"
13 августа 2025 15:49  [109] Люлин: молодежь – главный двигатель развития Союзного государства России и Беларуси
13 августа 2025 15:30  [162] Ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год
13 августа 2025 14:42  [238] Нижегородский министр Пучков объяснил новый стандарт школьной формы
13 августа 2025 14:30  [147] Фестиваль товаров для дома пройдет на Нижегородской ярмарке
13 августа 2025 13:30  [242] Нижегородская область внедряет ИИ-сервисы в систему госуправления
13 августа 2025 13:10  [275] Участник СВО из Выксы вернулся домой и выплатил миллионный долг по алиментам
Общество

Власти Нижнего Новгорода начали пересматривать размещение парковок для самокатов

13 августа 2025 16:40  [72] Общество
Власти Нижнего Новгорода начали пересматривать размещение парковок для самокатов

Городские власти начали пересматривать размещение парковок для самокатов. 

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, отвечая на жалобу жителя в соцсетях, департамент транспорта и дорожного хозяйства проводит анализ улично-дорожной сети с целью выявления участков, где размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) мешает движению пешеходов.

На основании результатов этого анализа специалисты поэтапно подготавливают проекты нормативно-правовых актов, которые предусматривают изменения в адресный перечень размещения парковок для СИМ.

Этот перечень был утвержден постановлением администрации города от 28 марта 2025 года. В документе, в том числе, были определены улицы, где ездить на самокатах нельзя.  

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что городские власти не планируют полностью запрещать электросамокаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
самокат
Поделиться:
Новости по теме
01 августа 2025 10:33  [626] Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС
23 июля 2025 14:20  [795] 151 авария с электросамокатами произошла в Нижегородской области за полгода
20 июня 2025 14:00  [762] Полицейские в Нижнем Новгороде эвакуировали на штрафстоянку почти 600 самокатов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных