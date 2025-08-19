125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Часть улицы Тимирязева перекроют на сутки из-за аварийных работ на сетях

Фото: ЦОДД

Движение транспорта временно остановят на участке улицы Тимирязева в районе дома №3.

Ограничение будет действовать с 22.00 29 августа 2025 года до 22.00 30 августа 2025 года. Причина — проведение аварийных работ на инженерных сетях.

Объезд организуют по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать повышенную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с 19 июля на участке улицы Тимирязева ввели одностороннее движение.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных