Часть улицы Тимирязева перекроют на сутки из-за аварийных работ на сетях

Движение транспорта временно остановят на участке улицы Тимирязева в районе дома №3.
Ограничение будет действовать с 22.00 29 августа 2025 года до 22.00 30 августа 2025 года. Причина — проведение аварийных работ на инженерных сетях.
Объезд организуют по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать повышенную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, с 19 июля на участке улицы Тимирязева ввели одностороннее движение.
