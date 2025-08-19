Ремонт павильона станции метро "Заречная" начался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде стартовали масштабные ремонтные работы на входе №6. Как сообщили в МП "Нижегородское метро", здесь появится новый крытый павильон, архитектурная концепция которого выбрана по итогам открытого конкурса.

В рамках реконструкции планируется капитальный ремонт отмостки, парапетных конструкций и помещений под лестницей. Также обновят лестничные марши и площадки — здесь установят систему обогрева и облицуют поверхности керамогранитом.

Кроме того, будет возведён металлический каркас павильона, смонтирован вентилируемый фасад и крыша из сэндвич-панелей. Внутри павильон также отделают керамогранитными плитами.

Для удобства пассажиров установят новые перила и поручни из нержавеющей стали, маятниковые двери типа "Метро" и витражные конструкции.

Безопасность обеспечат системы видеонаблюдения и переговорные устройства.

Напомним, из-за строительных работ на участке проспекта Ленина временно ограничено движение транспорта.

Добавим, что на модернизацию четырёх наземных крытых павильонов станции метро "Заречная" выделили около 90 млн рублей. Сообщалось, что ремонтные работы на сходах №1 и №2 должны быть завершены к 21 июля, на сходах №4 и №6 — к 19 декабря 2025 года. В апреле начался ремонт и установка павильонов на лестничных сходах №1 и №2.

Также стало известно, что со станции "Заречная" начнется замена устаревших турникетов в нижегородском метро.