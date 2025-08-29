"Дом на Горького" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Фото:
Многоквартирный ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде, ранее признанный проблемным, официально введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало министерство строительства Нижегородской области.
История этого дома началась ещё в 2015 году, когда было выдано первоначальное разрешение на строительство. Сдачу объекта планировали на апрель 2018 года, однако сроки неоднократно переносились — документ продлевался пять раз. К лету 2022 года истёк последний срок передачи квартир дольщикам, но на площадке продолжительное время не велись строительные работы, а у застройщика не осталось ресурсов для завершения проекта.
Из-за этого в 2022 году Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании застройщика банкротом. Весной 2023 года суд подтвердил несостоятельность компании "Интер Сити", возводившей дом, и признал ЖК "Дом на Горького" проблемным.
В декабре того же года по решению суда новым застройщиком стало ООО "СЗ "Хутор". Организации передали все права и обязательства по достройке комплекса. Для завершения проекта новому подрядчику предоставили региональные меры поддержки, включая компенсационные земельные участки в аренду без проведения торгов.
Благодаря этой схеме дом удалось достроить. Уже получено официальное разрешение на ввод объекта, и в ближайшее время начнётся передача квартир участникам долевого строительства.
Всего в проект вложились 197 дольщиков. Передача жилья начнётся после завершения всех процедур оформления документов.
