Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2025 09:44  [52] "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию
02 сентября 2025 09:15  [93] Глеб Никитин осмотрел новую школу №189 в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 08:00  [165] Госинспекция труда проверяет нападение на работника нижегородского "Магнита"
02 сентября 2025 07:00  [184] Новый этап реконструкции трамвайных путей на Ильинке стартует 2 сентября
01 сентября 2025 20:00  [314] Новый трамвай проекта "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде
01 сентября 2025 19:42  [291] Туроператоры назвали основные преимущества отдыха в Турции
01 сентября 2025 19:02  [291] Более 600 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
01 сентября 2025 18:15  [292] Нижегородским студенткам увеличили пособие по беременности с 1 сентября
01 сентября 2025 18:09  [225] Евгений Люлин поздравил школьников Дзержинска с Днем знаний
01 сентября 2025 18:02  [204] 11 участников проекта "СВОё дело" приняли участие в семинаре по развитию бизнес-компетенций в Кстове
Общество

"Дом на Горького" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

02 сентября 2025 09:44  [52] Общество
Дом на Горького в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Фото: министерство строительства Нижегородской области

Многоквартирный ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде, ранее признанный проблемным, официально введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало министерство строительства Нижегородской области. 

История этого дома началась ещё в 2015 году, когда было выдано первоначальное разрешение на строительство. Сдачу объекта планировали на апрель 2018 года, однако сроки неоднократно переносились — документ продлевался пять раз. К лету 2022 года истёк последний срок передачи квартир дольщикам, но на площадке продолжительное время не велись строительные работы, а у застройщика не осталось ресурсов для завершения проекта.

Из-за этого в 2022 году Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании застройщика банкротом. Весной 2023 года суд подтвердил несостоятельность компании "Интер Сити", возводившей дом, и признал ЖК "Дом на Горького" проблемным.

В декабре того же года по решению суда новым застройщиком стало ООО "СЗ "Хутор". Организации передали все права и обязательства по достройке комплекса. Для завершения проекта новому подрядчику предоставили региональные меры поддержки, включая компенсационные земельные участки в аренду без проведения торгов.

Благодаря этой схеме дом удалось достроить. Уже получено официальное разрешение на ввод объекта, и в ближайшее время начнётся передача квартир участникам долевого строительства.

Всего в проект вложились 197 дольщиков. Передача жилья начнётся после завершения всех процедур оформления документов.

Долгострои Жилье Минстрой
