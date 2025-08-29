Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Ледовом дворце на нижегородской Стрелке планируют создать полноценную инфраструктуру для устойчивой мобильной связи. На эти цели ООО "Ледовый дворец" выделит 50,6 млн рублей, сообщается на официальном портале государственных закупок.

Согласно техническому заданию, выбранный исполнитель должен будет завершить все работы в течение 200 календарных дней с момента подписания контракта.

Проект предусматривает масштабный монтаж оборудования. В частности, в спорткомплексе планируется установить 24 стадионные антенны, 238 внутренних антенн, проложить 26 тысяч метров коаксиального кабеля и 4 тысячи метров оптического кабеля. Также в перечень входят и другие элементы связи, необходимые для полноценного покрытия арены.

Ожидается, что победителя конкурса определят 23 сентября 2025 года.

Напомним, по данным на начало августа готовность Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде составляла 93%. Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой для нижегородского ХК "Торпедо".