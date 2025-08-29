Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 сентября 2025 15:29  [112] Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце
02 сентября 2025 18:25  [442] "Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов
02 сентября 2025 14:22  [275] Футбольный фестиваль-турнир провели для многодетных семей в Нижегородской области
02 сентября 2025 14:20  [363] Глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО
02 сентября 2025 09:30  [408] ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом"
01 сентября 2025 12:17  [441] Благотворительный забег "Сила жизни" пройдет на Гребном канале в сентябре
31 августа 2025 17:25  [623] Никитин поздравил нижегородскую "Норманочку" с успехом на Кубке мира
31 августа 2025 16:34  [579] Нижегородское "Торпедо" завершило Кубок мэра Москвы серией поражений
31 августа 2025 11:45  [518] Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса
31 августа 2025 09:54  [612] Нижегородская "Норманочка" завоевала серебро на Кубке мира
Спорт

Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце

03 сентября 2025 15:29  [112] Спорт
Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Ледовом дворце на нижегородской Стрелке планируют создать полноценную инфраструктуру для устойчивой мобильной связи. На эти цели ООО "Ледовый дворец" выделит 50,6 млн рублей, сообщается на официальном портале государственных закупок.

Согласно техническому заданию, выбранный исполнитель должен будет завершить все работы в течение 200 календарных дней с момента подписания контракта.

Проект предусматривает масштабный монтаж оборудования. В частности, в спорткомплексе планируется установить 24 стадионные антенны, 238 внутренних антенн, проложить 26 тысяч метров коаксиального кабеля и 4 тысячи метров оптического кабеля. Также в перечень входят и другие элементы связи, необходимые для полноценного покрытия арены.

Ожидается, что победителя конкурса определят 23 сентября 2025 года. 

Напомним, по данным на начало августа готовность Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде составляла 93%. Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой для нижегородского ХК "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки мобильная связь Стадион
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2025 15:15  [1227] Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке
29 июня 2025 15:25  [1339] Нижегородской Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес
30 мая 2025 15:10  [1792] Что известно о переезде нижегородского "Торпедо" на новую арену?
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных