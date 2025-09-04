ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Экономика

"Красное Сормово" заплатит сотрудникам за привлечение новых работников

04 сентября 2025 09:50  [132] Экономика
Красное Сормово заплатит сотрудникам за привлечение новых работников

Фото: Александр Воложанин

Завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде запустило внутреннюю мотивационную программу для своих сотрудников. Теперь каждый работник может получить до 50 тысяч рублей за то, что приведёт на завод нового специалиста технического профиля. Об акции сообщается в соцсетях предприятия. 

Отмечается, что бонусы будут выплачиваться поэтапно. Если приглашённый кандидат успешно пройдёт собеседование и будет принят в штат, его рекомендателю начислят 10 тысяч рублей после первого месяца работы новичка. Ещё 10 тысяч сотрудник получит спустя три месяца, и финальные 30 тысяч — по истечении девяти месяцев работы нового коллеги.

На заводе отмечают, что таким образом хотят не только укрепить команду, но и предложить действующим сотрудникам дополнительный способ заработка.

В программе участвуют только кандидаты по техническим специальностям. Среди наиболее востребованных профессий — газорезчики, электросварщики, судовые слесари-монтажники, сборщики корпусов металлических судов, маляры, термисты и мастера участков.

Для новых работников на "Красном Сормове" предусмотрены социальные гарантии: частичная компенсация питания, льготная ипотека, полис добровольного медицинского страхования, а также возможность получить высшее образование, не покидая производство.

На предприятии подчёркивают, что участие в программе — это "лёгкий способ заработать" для сотрудников и шанс получить стабильную работу с льготами для их друзей и знакомых.

Ранее сообщалось, что в июле на заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду нового круизного теплохода "Николай Жарков".

Ранее сообщалось, что в июле на заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду нового круизного теплохода "Николай Жарков".

Теги:
вакансии Красное Сормово Работа
