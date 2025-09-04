Нижегородец с отверткой пытался ограбить девушку на Партизанской улице

Ранее судимый 26-летний житель Автозавода напал с отверткой на 28-летнюю нижегородку и пытался отобрать у нее рюкзак. Мужчину задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл у одного из домов на улице Партизанской. По словам пострадавшей, неизвестный подошёл к ней сзади, схватил за шею и несколько раз ударил отверткой. Женщина упала на землю, после чего злоумышленник попытался сорвать с её плеч рюкзак. Однако довести преступление до конца ему помешали прохожие, привлечённые криками жертвы. Нападавший скрылся с места происшествия.
Медики, прибывшие по вызову, оказали женщине необходимую помощь.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого преступника недалеко от места происшествия. Мужчина признал свою вину. Кроме того, на него составили протокол за отказ подчиниться законным требованиям сотрудников полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый заключён под стражу, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что парень с пистолетом отобрал у нижегородца BMW за 13 млн рублей. Его также оперативно задержали.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+