Происшествия

Нижегородец с отверткой пытался ограбить девушку на Партизанской улице

05 сентября 2025 13:25  Происшествия
Нижегородец с отверткой пытался ограбить девушку на Партизанской улице

Ранее судимый 26-летний житель Автозавода напал с отверткой на 28-летнюю нижегородку и пытался отобрать у нее рюкзак. Мужчину задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошёл у одного из домов на улице Партизанской. По словам пострадавшей, неизвестный подошёл к ней сзади, схватил за шею и несколько раз ударил отверткой. Женщина упала на землю, после чего злоумышленник попытался сорвать с её плеч рюкзак. Однако довести преступление до конца ему помешали прохожие, привлечённые криками жертвы. Нападавший скрылся с места происшествия.

Медики, прибывшие по вызову, оказали женщине необходимую помощь.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого преступника недалеко от места происшествия. Мужчина признал свою вину. Кроме того, на него составили протокол за отказ подчиниться законным требованиям сотрудников полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый заключён под стражу, следственные действия продолжаются. 

Ранее сообщалось, что парень с пистолетом отобрал у нижегородца BMW за 13 млн рублей. Его также оперативно задержали. 

